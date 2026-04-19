Slavni zvezdnik aretiran zaradi suma posilstva: obkolili so ga policisti v VIP-loži

Britanska policija je prejšnjo soboto na stadionu Tottenham Hotspur izvedla odmevno, a diskretno akcijo. Ravno ko se je v VIP-ložo namestil neimenovani zvezdnik, da bi si ogledal težkokategorni dvoboj med Tysonom Furyjem in Arslanbekom Makhmudovom, so ga obkolili detektivi.

Policisti so aretacijo skrbno načrtovali, saj so vnaprej vedeli, da se bo zvezdnik udeležil dogodka. Moškega, sicer v tridesetih letih, so prijeli okoli osme ure zvečer, ravno ko so se začenjali uvodni dvoboji. Po besedah očividcev je bil zvezdnik ob prihodu policije popolnoma zaprepaden, policisti pa so ga skušali odpeljati čim bolj neopazno. »Zvezdnik se je s prijatelji pojavil v ekskluzivnem delu stadiona, ko so ga prijeli. Šlo je za vnaprej pripravljeno operacijo. Nekaj ljudi je dogajanje sicer opazilo, a so bili policisti precej diskretni,« je za medije povedal neimenovani vir.

Obtožbe iz začetka leta

Aretacija je povezana z dogodki iz januarja letos. Kot je potrdil tiskovni predstavnik Metropolitanske policije, moškega sumijo posilstva in spolnega napada na žensko, ki naj bi se zgodila v stanovanju v londonskem predelu Golders Green.

Osumljenec je moral namesto uživanja na boksarskem spektaklu večer preživeti na policijski postaji. Po zaslišanju so ga izpustili na prostost proti plačilu varščine, preiskava pa se nadaljuje.