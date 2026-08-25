Slovenska lepotica, ki se je poročila s hrvaškim nogometašem, boleha za neozdravljivo boleznijo: Lahko dam nasvet iz izkušenj

Kaja Vidmar, slovenska manekenka, oblikovalka in podjetnica, je po poroki z nekdanjim hrvaškim nogometnim reprezentantom Šimetom Vrsaljkom jasno nakazala začetek novega življenjskega poglavja. Na Instagramu je svoj priimek ter uporabniško ime spremenila v »@kajavrsaljko«.

Poročno slavje je potekalo v Kraljevskih vinogradih nad Petrčanami pri Zadru. Priprave na dogodek sta zakonca pred javnostjo dolgo skrbno skrivala, čeprav je Kaja konec julija z objavo utrinkov z dekliščine in napisom »Bodoča gospa Vrsaljko« že namignila na skorajšnjo poroko. Med svati je bil tudi Šimetov nekdanji reprezentančni soigralec Danijel Subašić, ki je mladoporočencema podaril precej nevsakdanje darilo, saj jima je podaril živega osla.

Zveza med Kajo in Šimetom se je v javnosti začela omenjati v začetku leta 2022. Spomladi istega leta sta dobila hčerko Viktorijo, konec leta 2023 pa se jima je rodil še sin, katerega ime ostaja skrivnost. Za 34-letnega Vrsaljka je to drugi zakon; iz prvega ima še sina Bruna.

O svojem zasebnem življenju in zdravstvenih izzivih je Kaja prvič odprto spregovorila v intervjuju za revijo Story avgusta 2022. Razkrila je, da živi s Crohnovo boleznijo (kronično vnetno boleznijo črevesja) ter Hashimotovim tiroiditisom, avtoimunsko boleznijo ščitnice. Poudarila je, da želi svojo prepoznavnost izkoristiti za ozaveščanje o teh boleznih ter za pomoč tistim, ki se soočajo s podobnimi zdravstvenimi težavami. Ker se je z javnim življenjem srečala že pri 13 letih in je do svojih dvajsetih let preživela veliko prelomnic, verjame, da lahko kljub mladosti ponudi izkušen nasvet ter svoje mnenje o boleznih, ki so danes z ustreznim zdravljenjem precej bolj obvladljive.