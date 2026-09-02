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ODPOVEDAL JO JE

Sloviti John Galliano ob razstavo zaradi spornih izjav

Pred 15 leti je britanski modni oblikovalec izražal celo ljubezen do nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja.
John Galliano je sporočil, da prevzema polno odgovornost za bolečino, ki so jo v preteklosti povzročile njegove besede. FOTO: Reuters

John Galliano je sporočil, da prevzema polno odgovornost za bolečino, ki so jo v preteklosti povzročile njegove besede. FOTO: Reuters

Galliano je odpovedal razstavo svojih del. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Galliano je odpovedal razstavo svojih del. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Leta 2011 je izražal celo ljubezen do nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja.

Leta 2011 je izražal celo ljubezen do nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja.

John Galliano je sporočil, da prevzema polno odgovornost za bolečino, ki so jo v preteklosti povzročile njegove besede. FOTO: Reuters
Galliano je odpovedal razstavo svojih del. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Leta 2011 je izražal celo ljubezen do nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja.
A. B.
 2. 9. 2026 | 11:17
2:46
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»Po dolgem premisleku in pogovorih z vsemi vpletenimi sem se s težkim srcem odločil, da je najbolje, da razstave v tem času ne izvedemo,« je v ponedeljek na svojem Instagramovem profilu svetovni javnosti sporočil britanski modni oblikovalec John Galliano. Gre za načrtovano razstavo njegovih del v Metropolitanskem muzeju umetnosti v New Yorku. »Še naprej prevzemam polno odgovornost za bolečino, ki so jo moje besede povzročile v preteklosti, zlasti za trpljenje, ki sem ga povzročil judovski in azijski skupnosti, in zaradi tega sem še vedno globoko žalosten,« je še dodal.

9. MAJA 2027 bi se morala začeti razstava.

Odločitev, da odpove razstavo, tako izhaja iz njegovih preteklih izjav. Že leta 2011 ga je francosko sodišče spoznalo za krivega rasističnih in antisemitskih sporočil, potem ko je v pariškem baru izrekel protijudovske in protiazijske žalitve ter izrazil ljubezen do nacističnega diktatorja Adolfa Hitlerja. Oblikovalec, znan po ekstravagantni osebnosti in drznih dizajnih, je nato izgubil položaj kreativnega direktorja pri Diorju. Po obsodbi je bival tudi v rehabilitacijski kliniki. Po poročanju New York Timesa se je o judovstvu in njegovi zgodovini pogovarjal tudi z rabini in nekdanjim predsednikom Lige proti obrekovanju. Končno je leta 2014 postal kreativni direktor pri Maison Margieli in se tako vrnil v svet mode.

Galliano bi bil šele tretji živeči modni oblikovalec, ki bi imel samostojno razstavo, posvečeno njemu.

Metropolitanska galerija Met je načrtovala, da bi se devetmesečna razstava Gallianovih del začela 9. maja 2027, a so vidni člani judovske skupnosti, vključno z znanim trgovcem z umetninami Arnejem Glimcherjem in predsednico mestnega sveta Julie Menin, temu ugovarjali. Zaradi kritik so celo razmišljali o prestavitvi znamenite Met Gale, ki tradicionalno poteka prvo nedeljo v maju. »Nočem, da bi razprava o meni postavila Met v težaven položaj ali odvrnila pozornost od izjemnega dela Inštituta za kostume,« je še v ponedeljek zapisal Galliano, pri čemer je imel v mislih oddelek omenjenega muzeja za modno oblikovanje. »Prav tako se zavedam in spoštujem, da bi bil tak dogodek v čast mojemu delu za nekatere boleč,« je sklenil. Da razstava z naslovom John Galliano: Horizons ne bo potekala po načrtih in da je načrtovana za kasnejši datum, so sporočili tudi iz muzeja. Galliano bi bil šele tretji živeči modni oblikovalec, ki bi imel samostojno razstavo, posvečeno njemu.

Galliano je odpovedal razstavo svojih del. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Galliano je odpovedal razstavo svojih del. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Leta 2011 je izražal celo ljubezen do nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja.
Leta 2011 je izražal celo ljubezen do nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja.

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