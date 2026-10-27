Slovo, ki je pretreslo oboževalce: umrl zvezdnik legendarne televizijske franšize (FOTO)

V 91. letu starosti je umrl ameriški igralec Walter Koenig, najbolj znan po vlogi ruskega navigatorja Pavla Čehova v izvirni seriji Zvezdne steze ter njenih filmskih nadaljevanjih. Kot je sporočil njegov zastopnik Zachery McGinnis, je igralec v ponedeljek mirno preminul na svojem domu v North Hollywoodu, obdan s hčerko in nečakinjo.

Koenig se je ekipi pridružil v drugi sezoni kot mladi ruski častnik na krovu ladje Enterprise. Na vrhuncu hladne vojne je njegov lik nosil močno sporočilo o optimistični prihodnosti, v kateri nekdanji geopolitični tekmeci delajo z ramo ob rami. Prepoznaven po izrazitem ruskem naglasu, ponosu in naklonjenosti do poezije, je postal nepogrešljiv del serije, ki je med letoma 1966 in 1969 položila temelje za enega največjih popkulturnih pojavov v zgodovini. Koenig je vlogo ponovil v sedmih celovečernih filmih in se posvetil številnim projektom franšize, med drugim je napisal tudi knjigo »Chekov's Enterprise«. Pozneje se je k žanru vrnil še z opazno vlogo v seriji Babylon 5.

Ob njegovi smrti se je odzval tudi igralski kolega George Takei, ki je upodobil Suluja in mu je bil Koenig leta 2008 poročna priča: »Walter je bil veliko več kot le Čehov. Bil je pisec, učitelj, globok človek in zvest prijatelj.« Zastopnik McGinnis pa je dodal, da je igralec izjemno cenil skupnost oboževalcev ter vedno razumel, kaj so Zvezdne steze pomenile ljudem.

Leta 2012 pred odkritjem zvezde na Hollywoodskem pločniku slavnih. FOTO: Fred Prouser Reuters

Walter Koenig se je rodil 14. septembra 1936 v Chicagu judovskima priseljencema iz Sovjetske zveze. Po prvotnem študiju psihologije se je preusmeril v igralstvo in se šolal v New Yorku. Z ženo Judy Levitt je bil poročen od leta 1965 do njene smrti leta 2022. Leta 2010 sta izgubila sina Andrewa, prav tako igralca. Za seboj zapušča hčerko Danielle.