FRANCOSKA MUZA

Slovo legende: umrla ena največjih evropskih filmskih igralk

Mednarodnemu občinstvu se je v spomin vtisnila z vlogama v uspešnici Ujemi me, če me moreš, kjer je zaigrala ob Leonardu DiCapriu in Tomu Hanksu, ter v filmu Downton Abbey.
Francoska igralka Nathalie Baye 19. maja 2016 na 69. filmskem festivalu v Cannesu v južni Franciji. FOTO: Loic Venance Afp

Baye je bila znana tudi po svoji zvezi s francoskim rock zvezdnikom Johnnyjem Hallydayem. Fotografija iz maja 1985. FOTO: Raph Gatti Afp

Nathalie Baye v Cannesu, maj 2011. FOTO: Valery Hache Afp

Legendarni švicarski režiser Jean-Luc Godard in Nathalie Baye 22. maja 1980 na 33. filmskem festivalu v Cannesu. FOTO: Raph Gatti Afp

Baye s takratnim partnerjem, pevcem Johnnyjem Hallydayem, med 8. podelitvijo nagrad César v Parizu 26. februarja 1983. FOTO: Philippe Wojazer Afp

N. P.
 19. 4. 2026 | 08:25
Svet kinematografije je zapustila ena najbolj prepoznavnih zvezd francoskega filma, Nathalie Baye. Igralka, ki je v svoji bogati karieri nastopila v več kot 80 filmih, je v 78. letu starosti umrla na svojem domu v Parizu. Njena družina je za tiskovno agencijo AFP potrdila, da je bila zanjo usodna demenca z Lewyjevimi telesci, nevrodegenerativna bolezen, ki vpliva na kognitivne sposobnosti in gibanje.

Čeprav se je Nathalie sprva spogledovala predvsem z gledališčem, je njeno pot za vedno spremenil režiser François Truffaut. Leta 1973 je nastopila v njegovem filmu Ameriška noč, kar je kasneje opisala kot magičen trenutek, ko se je dokončno zaljubila v filmsko umetnost. Njena kariera je bila niz vrhunskih dosežkov. Za svoje delo je prejela kar deset nominacij za nagrado cezar (francosko različico oskarja), slavila pa je štirikrat. Mednarodnemu občinstvu se je v spomin vtisnila z vlogama v uspešnici Stevena Spielberga Ujemi me, če me moreš, kjer je zaigrala ob Leonardu DiCapriu in Tomu Hanksu, ter v filmu Downton Abbey: Nova doba, kar je bila tudi njena zadnja filmska vloga.

Legendarni švicarski režiser Jean-Luc Godard in Nathalie Baye 22. maja 1980 na 33. filmskem festivalu v Cannesu. FOTO: Raph Gatti Afp
Pokloni z najvišjih vrhov

Ob njeni smrti so se zvrstili številni pokloni. Francoski predsednik Emmanuel Macron je zapisal, da je bila igralka, s katero so gledalci sanjali in odraščali, ter da je s svojim glasom in nasmehom zaznamovala zadnja desetletja francoskega filma. Kulturna ministrica Catherine Pégard pa je dodala, da je Nathalie Baye s svojim talentom in žarečo osebnostjo osvetlila dolgo poglavje filmske zgodovine.

Njeno zasebno življenje je bilo tesno prepleteno z umetnostjo. Širši javnosti je bila znana tudi po štiriletnem razmerju s pokojnim rokerjem Johnnyjem Hallydayem. Njuna hči Laura Smet je prav tako postala uveljavljena igralka in nadaljuje družinsko tradicijo pred filmskimi kamerami. Nathalie Baye je svojo kariero nekoč opisala kot sestavljanko, v kateri vsaka nova vloga doda košček k celoti. Njena zapuščina ostaja ena najpomembnejših in najbolj konsistentnih v zgodovini sodobnega evropskega filma.

Baye s takratnim partnerjem, pevcem Johnnyjem Hallydayem, med 8. podelitvijo nagrad César v Parizu 26. februarja 1983. FOTO: Philippe Wojazer Afp
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
