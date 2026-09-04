  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POSEBNO DOVOLJENJE

Slovo od pokojnega kralja tarča kritik, ena odločitev še posebej razburja

Sinu nove norveške kraljice, ki je bil obsojen zaradi dveh posilstev in številnih drugih kaznivih dejanj, so dovolili, da se udeleži slovesnosti.
Marius se je lahko pridružil drugim članom družine pri prenosu krste v kapelico. FOTO: Ole Berg-rusten/Afp
Marius se je lahko pridružil drugim članom družine pri prenosu krste v kapelico. FOTO: Ole Berg-rusten/Afp
B. K. P.
 4. 9. 2026 | 17:32
2:35
A+A-

Norveška se poslavlja od kralja Haralda V., ki je prejšnji teden umrl v starosti 90 let, slovesnosti pred njegovim zadnjim slovesom pa so že pritegnile veliko pozornosti javnosti. Žal ne zaradi pokojnega kralja, ampak Mariusa Borga Høibyja, sina nove kraljice Mette-Marit, ki se ji je rodil v prejšnji zvezi. Høiby, ki je bil junija obsojen na štiri leta zapora, potem ko je bil spoznan za krivega dveh posilstev in številnih drugih kaznivih dejanj, je trenutno v hišnem priporu na kraljevem posestvu Skaugum in nosi elektronsko zapestnico, medtem ko poteka postopek o njegovi pritožbi na sodbo.

FOTO: Cornelius Poppe/Afp
FOTO: Cornelius Poppe/Afp
Kljub temu je 29-letnik dobil posebno dovoljenje, da med slovesnostjo ob slovesu kralja Haralda, ki je bil pravzaprav kot njegov dedek, zapusti hišni pripor in se pridruži drugim članom družine. V ponedeljek je tako sodeloval pri prenosu kraljeve krste iz kraljeve palače v kapelo. Pri tem so se Mariusu pridružili novi kralj Haakon VIII., prestolonaslednica Ingrid Alexandra, princ Sverre Magnus, princesa Märtha Louise in njene tri hčerke Maud, Leah in Emma Behn. Slovesnosti se je udeležila tudi kraljica Mette-Marit, ki se je v javnosti pojavila prvič po smrti tasta. Prisotna je bila seveda tudi Haraldova vdova, kraljica Sonja. Høibyjev nastop je med Norvežani povzročil mešane odzive. Mnogi namreč menijo, da glede na težo kaznivih dejanj, za katera je bil obsojen, ne bi smel imeti tako pomembne vloge pri kraljevem slovesu, saj da bi ga morali obravnavati kot vsakega drugega obsojenca, prav tako naj bi bila njegova udeležba na tako pomembnem dogodku vidijo kot neprimerno do žrtev kaznivih dejanj, ki jih je zagrešil.

Po drugi strani pa del javnosti poudarja dejstvo, da je bil Harald desetletja pomemben del Høibyjevega življenja. Čeprav Marius ni bil njegov biološki vnuk ali član norveškega dvora, je odraščal s kraljevo družino, potem ko se je njegova mama leta 2001 poročila s takratnim prestolonaslednikom Haakonom. Høiby je dobil tudi dovoljenje, da ga obišče v bolnišnici malo pred Haraldovo smrtjo, prav tako bo lahko zapustil hišni pripor, da bi se 9. septembra udeležil kraljevega pogreba. »Javni tožilec je ocenil, da obstajajo razlogi za odobritev Høibyjeve prošnje za dopust v zvezi s smrtjo. Dopust je bil odobren,« je dejal policijski tožilec Oda Karterud

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

NorveškapogrebposilstvoMarius Borg HøibypolicijaHarald V.Haakon VIII.norveška kraljeva družinahišni pripor
ZADNJE NOVICE
18:38
Novice  |  Slovenija
POENOSTAVLJEN POSTOPEK

Dobra novica za kmete: odslej bo postopek pri tej zadevi lažji

Obstoj suše se bo ugotavljal na podlagi uradnih podatkov in evidenc Agencije RS za okolje.
4. 9. 2026 | 18:38
18:22
Bulvar  |  Zanimivosti
NENAVADEN ZAPLET

Turisti na Krku naročili le palačinke, sledil je šok

Nenavaden zaplet v priljubljeni restavraciji na otoku Krku je sprožil burno razpravo na družbenih omrežjih in znova odprl vprašanje pravil ter bontona v gostinstvu.
4. 9. 2026 | 18:22
18:13
Novice  |  Kronika  |  Doma
VARNOSTNI INCIDENT

Ajdovsko podjetje tarča hekerskega napada, proizvodnjo takoj zaustavili

Skupina Incom z več kot 1300 zaposlenimi združuje dve živilski ter tri neživilska podjetja.
4. 9. 2026 | 18:13
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
V ZVEZDAH

Najboljši šport za vaše znamenje

Ste se kdaj vprašali, ali tudi astrološki znak vpliva na naš odnos do gibanja in na motivacijo?
4. 9. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Krompir vam kali in se suši? Te napake pri shranjevanju dela veliko ljudi

Krompir za ozimnico lahko hitro začne kaliti, veneti ali gniti. Preverite, katere napake pri shranjevanju mu najbolj skrajšajo obstojnost.
4. 9. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: prihaja dan močnih čustev

Ena energija bo zahtevala previdnost, druga pa odpira vrata priložnosti.
4. 9. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Ste videli, kaj vam zdaj ponuja HOFER?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
4. 9. 2026 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
OPERACIJA

Kdaj lahko spet tečete po operaciji meniskusa?

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
31. 8. 2026 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Polet
KOLESARSTVO

Ta vikend vas v Kranju čaka prava Tour de France izkušnja

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
LEPA ZGODBA

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVITE SE

Kaj se skriva za rekordi na borzah

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

Ste pripravljeni na takšen scenarij?

Otroci svet spoznavajo skozi raziskovanje in igro, del katere so tudi padci, udarci in poškodbe.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki