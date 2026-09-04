Slovo od pokojnega kralja tarča kritik, ena odločitev še posebej razburja

Norveška se poslavlja od kralja Haralda V., ki je prejšnji teden umrl v starosti 90 let, slovesnosti pred njegovim zadnjim slovesom pa so že pritegnile veliko pozornosti javnosti. Žal ne zaradi pokojnega kralja, ampak Mariusa Borga Høibyja, sina nove kraljice Mette-Marit, ki se ji je rodil v prejšnji zvezi. Høiby, ki je bil junija obsojen na štiri leta zapora, potem ko je bil spoznan za krivega dveh posilstev in številnih drugih kaznivih dejanj, je trenutno v hišnem priporu na kraljevem posestvu Skaugum in nosi elektronsko zapestnico, medtem ko poteka postopek o njegovi pritožbi na sodbo.

FOTO: Cornelius Poppe/Afp

Kljub temu je 29-letnik dobil posebno dovoljenje, da med slovesnostjo ob slovesu kralja Haralda, ki je bil pravzaprav kot njegov dedek, zapusti hišni pripor in se pridruži drugim članom družine. V ponedeljek je tako sodeloval pri prenosu kraljeve krste iz kraljeve palače v kapelo. Pri tem so se Mariusu pridružili novi kralj, prestolonaslednica, princ, princesain njene tri hčerkein. Slovesnosti se je udeležila tudi kraljica Mette-Marit, ki se je v javnosti pojavila prvič po smrti tasta. Prisotna je bila seveda tudi Haraldova vdova, kraljica. Høibyjev nastop je med Norvežani povzročil mešane odzive. Mnogi namreč menijo, da glede na težo kaznivih dejanj, za katera je bil obsojen, ne bi smel imeti tako pomembne vloge pri kraljevem slovesu, saj da bi ga morali obravnavati kot vsakega drugega obsojenca, prav tako naj bi bila njegova udeležba na tako pomembnem dogodku vidijo kot neprimerno do žrtev kaznivih dejanj, ki jih je zagrešil.

Po drugi strani pa del javnosti poudarja dejstvo, da je bil Harald desetletja pomemben del Høibyjevega življenja. Čeprav Marius ni bil njegov biološki vnuk ali član norveškega dvora, je odraščal s kraljevo družino, potem ko se je njegova mama leta 2001 poročila s takratnim prestolonaslednikom Haakonom. Høiby je dobil tudi dovoljenje, da ga obišče v bolnišnici malo pred Haraldovo smrtjo, prav tako bo lahko zapustil hišni pripor, da bi se 9. septembra udeležil kraljevega pogreba. »Javni tožilec je ocenil, da obstajajo razlogi za odobritev Høibyjeve prošnje za dopust v zvezi s smrtjo. Dopust je bil odobren,« je dejal policijski tožilec Oda Karterud.