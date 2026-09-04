Slovo od pokojnega kralja tarča kritik, ena odločitev še posebej razburja

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Norveška se poslavlja od kralja Haralda V., ki je prejšnji teden umrl v starosti 90 let, slovesnosti pred njegovim zadnjim slovesom pa so že pritegnile veliko pozornosti javnosti. Žal ne zaradi pokojnega kralja, ampak Mariusa Borga Høibyja, sina nove kraljice Mette-Marit, ki se ji je rodil v prejšnji zvezi. Høiby, ki je bil junija obsojen na štiri leta zapora, potem ko je bil spoznan za krivega dveh posilstev in številnih drugih kaznivih dejanj, je trenutno v hišnem priporu na kraljevem posestvu Skaugum in nosi elektronsko zapestnico, medtem ko poteka postopek o njegovi pritožbi na sodbo.
Po drugi strani pa del javnosti poudarja dejstvo, da je bil Harald desetletja pomemben del Høibyjevega življenja. Čeprav Marius ni bil njegov biološki vnuk ali član norveškega dvora, je odraščal s kraljevo družino, potem ko se je njegova mama leta 2001 poročila s takratnim prestolonaslednikom Haakonom. Høiby je dobil tudi dovoljenje, da ga obišče v bolnišnici malo pred Haraldovo smrtjo, prav tako bo lahko zapustil hišni pripor, da bi se 9. septembra udeležil kraljevega pogreba. »Javni tožilec je ocenil, da obstajajo razlogi za odobritev Høibyjeve prošnje za dopust v zvezi s smrtjo. Dopust je bil odobren,« je dejal policijski tožilec Oda Karterud.