Slovo televizijske legende: V 58. letu starosti nenadno umrl zvezdnik kultnih serij

Svet zabavne industrije je pretresla novica o nenadni smrti igralca Patricka Muldoona, ki se ga gledalci najbolj spominjajo po vlogah v serijah »Melrose Place« in »Days of Our Lives« ter kultni znanstvenofantastični klasiki »Vesoljski vojaki« (Starship Troopers). 57-letni zvezdnik je umrl v nedeljo, 19. aprila, zaradi odpovedi srca.

Muldoonova pot se je začela v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Prve korake pred kamero je naredil že med študijem, kmalu po diplomi leta 1991 pa je postal prepoznaven obraz televizijskih zaslonov. Njegov veliki preboj se je zgodil z vlogo Austina Reeda v ameriški telenoveli »Days of Our Lives«, kasneje pa je kot spletkarski Richard Hart v uspešnici »Melrose Place« zaznamoval več sezon priljubljene drame. Na velikih platnih je pustil neizbrisan pečat kot Zander Barcalow v Verhoevnovih »Vesoljskih vojakih«.

Poleg igralske kariere je bil dejaven tudi kot glasbenik, saj je nastopal kot pevec skupine The Sleeping Masses, v zadnjih letih pa se je uveljavil kot vpliven filmski producent. Sodeloval je pri številnih projektih, nazadnje pri produkciji filma »Kockroach«, v katerem igrajo zvezdniki, kot sta Chris Hemsworth in Taron Egerton. Njegov zadnji igralski prispevek, kriminalni triler »Dirty Hands«, bo izšel še letos.

Prijatelji in sodelavci se od njega poslavljajo z izbranimi besedami. Opisujejo ga kot človeka z izjemno karizmo in nalezljivim humorjem. »Bil je neskončno velikodušen, poln življenja in je s svojo prisotnostjo vedno poskrbel, da so se ljudje ob njem počutili varne in opažene,« so zapisali njegovi bližnji, ki so mu ljubkovalno rekli Bobo. Igralec za seboj pušča partnerico Miriam Rothbart, starše, sestro Shano ter svaka Ahmeta Zappo z družino.