PO DOLGI KARIERI

Slovo ene največjih glasbenih div Hrvaške, poslovilni koncert Tereze Kesovije razprodan

Split se bo poslovil od ene največjih glasbenih div Hrvaške in bivše Jugoslavije.
M. Fl.
 23. 4. 2026 | 09:25
Split se bo poslovil od ene največjih glasbenih div Hrvaške in bivše Jugoslavije. Poslovilni koncert Tereze Kesovije je razprodan do zadnjega sedeža, vzdušje pred večerom pa napoveduje poseben glasbeni dogodek, poln čustev, nostalgije in večnih uspešnic, ki jih cele generacije znajo na pamet. »Koncert hrvaške dive Tereze Kesovije na Starem placu je zdaj tudi uradno razprodan. Veseli me, da bomo imeli 3. maja čast prisluhniti njenemu poslovilnemu koncertu v Splitu,« je zapisal tamkajšnji župan Tomislav Šuta. V videoposnetku, ki ga je priložil, je mogoče videti, kako se glasbena diva v dnevni sobi zagrebškega doma s kitaristom pripravlja na prihajajoči dogodek.

Komentarji podpore se kar vrstijo: »Ganljivo do solz. Hvala vam, Tereza, za vsa ta leta, za vse čudovite pesmi, ki ste nam jih dali.«, »Bravo, Tereza, kakšen glas, naj še dolgo živi.«, »Odpeto s srcem in dušo, bravo.«, so le nekatera od številnih sporočil ob objavi splitskega župana. Na žalost vseh, ki so odraščali ob njenih pesmih, se je glasbena ikona, ki bo oktobra letos dopolnila 88 let, na svojo kariero odločila postaviti piko na i. Novica o tem, v katerem mestu bo imela svoj zadnji življenjski nastop, je bila razkrita že januarja letos.

Zgodovinski trenutek

Tereza Kesovija, ki se je v svoji 60-letni karieri srečevala tudi z mnogimi zdravstvenimi izzivi, bo tako sklenila svojo bogato glasbeno pot. Pravi, da je njen glas posebna moč in energija, ki jo v tistem trenutku začuti v sebi, in ta ne sme ostati zaprta, temveč mora priti na plano skozi pesem in nastop. Z drugimi besedami: to, kar nosi v sebi, je preprosto premočno, da bi zadržala zase, zato to deli z občinstvom.

»Sprašujejo me, zakaj najprej Split, ne rodni Dubrovnik. Ljudje Splita so me na nek način oblikovali. Leta in leta sem tam, od '61 ali '62, niti ne vem več, nastopala. In vedno sem bila nagrajena, kar me je motiviralo, da se vsakič znova poglobim, ne samo v melodijo, ampak tudi v besedilo pesmi. Če besedilo podate z občutkom, je tudi tako sprejeto,« je pojasnila za Net.hr. Poudarila je še, da nikoli ni imela treme, zaradi katere bi se tresla, temveč je na nastopih občutila le vznemirjenje. Na odru ne more stati brez palice, vendar ji to, kot pravi, ne preprečuje petja. Glede optimizma, ki je ne zapušča, meni, da se je treba smejati, saj je to vir zdravja. »Smeh,« pravi Tereza, »resnično pomaga pri okrevanju.«

