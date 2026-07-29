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V SCHLADMINGU

Smučarsko sezono bo otvorila ena največjih evropskih glasbenih zvezd (FOTO)

Nemška pevka Helene Fischer bo decembra nastopila na odprtju zimske sezone, kjer organizatorji pričakujejo več tisoč obiskovalcev.
Helene Fischer bo 11. decembra pela v Schladmimgu. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters
Helene Fischer bo 11. decembra pela v Schladmimgu. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters
A. B.
 29. 7. 2026 | 16:17
1:34
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Atemlos durch die Nacht ali prevedeno v slovenščino Brez sape skozi noč je pesem, s katero je pred 13 leti predvsem v nemško govorečih deželah zaslovela nemška pevka Helene Fischer. Najverjetneje bo s to uspešnico 11. decembra letos počastila svoje oboževalce tudi v avstrijskem smučarskem središču Schladming. Pop zvezdnica bo takrat tam nastopila na odprtju zimske smučarske sezone na osrednjem stadionu Planai. Kot so včeraj sporočili organizatorji, bo približno 16.000 vstopnic v prodaji od 10. ure 3. avgusta.

V Schladmingu že več let na veliko praznujejo odprtje zimske sezone. Tam so doslej gostovali Robbie Williams, Sting, Simply Red in Bryan Adams, lani pa Backstreet Boys. Privabili so 50.000 oboževalcev. »Uresničuje se mi iskrena želja,« je dejal organizator Klaus Leutgeb. »Ni le superzvezdnica, ni le posebna, izjemna umetnica, je predvsem resnično čudovita oseba, in zato sem tako neverjetno srečen,« je bil iskren. Da jim je v smučarsko meko uspelo privabiti Fischerjevo, je vesel tudi direktor turizma Schladming-Dachstein Andreas Keinprecht. »Preprosto fenomenalno,« je dejal ob tej novici. »Resnično smo ostali brez besed,« je še dodal.

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