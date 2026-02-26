Sobarica razkrila šokantno obsedenost princa Andrewa: »Hranil jih je na postelji ...«

Najbolj nepriljubljen član britanske kraljeve družine v zadnjih mesecih je princ Andrew in to zaradi svojega prijateljstva z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom, nova odkritja v preiskavi pa so privedla do tega, da je bil Andrew pred nekaj dnevi aretiran, odveden na zaslišanje in nato izpuščen. Britanski mediji so pogosto poudarjali, da je Andrew vedno veljal za osebo, nagnjeno k bizarnim stvarem. Zdaj pa so prišli na dan njegovi ekscentrični hobiji, kot je zbiranje plišastih igrač.

Charlotte Briggs, nekdanja sobarica v Buckinghamski palači, je za The Sun leta 2022 povedala, kako je sredi 90-ih, ko je bil princ Andrew v svojih tridesetih, vsako jutro morala pospravljati njegovo zbirko kar 72 plišastih medvedkov, in to strogo po velikosti. »Od prvega dne so me opozorili na medvedke in podrobno razložili, kako jih želi zložene,« je rekla. »Imela sem celo enodnevno usposabljanje. Bilo je zelo nenavadno. Vsak medvedek je moral biti popolno postavljen.« Večina jih je bila znamke Steiff, v mornarskih oblekah in kapah, jutranje pospravljanje pa ji je vzelo približno pol ure.

Zvečer je morala vse odstraniti s postelje in razporediti po sobi, spet po natančno določenem vrstnem redu. Manjši medvedki so končali v neuporabljenem kaminu, dva najljubša pa sta sedela na majhnih »prestolih« ob postelji. Če razporeditev ne bi bila popolna, naj bi princ, trdi ona, izgubil živce. Domnevno je obstajal tudi plastificiran list z navodili, ki je natančno prikazoval položaj vsakega medvedka.

Sam priznal, da jih zbira

Podobno zgodbo je povedal tudi Paul Page iz Kraljeve zaščitne službe, ki je v palači delal od 1998 do 2004. Trdil je, da je na prinčevi postelji videl »50 ali 60 plišastih igrač« in da je bila v predalu kartica s fotografijo pravilne razporeditve. »Če sobarice ne bi vse postavile na pravo mesto, je Andrew kričal in vpijal,« je povedal. Da zbirka res obstaja, je potrdila tudi novinarka Elizabeth Day, ki je leta 2019 v reviji You opisala svoje srečanje s princem deset let prej. Medtem ko ga je čakala na hodniku palače, ji je družbo delal »prevelik plišasti medvedek stisnjen v sedežu«. Ko jo je vprašala o njem, ji je Andrew povedal, da je bil darilo ob poroki njegove bivše žene Sarah Ferguson in da je medvedka pričakal v kočiji po poroki. Njej je bilo to nenavadno, njemu pa izjemno zabavno, celo leta pozneje.

Po pisanju The Sun je princ sam leta 2010 priznal, da zbira plišaste medvedke: »Vedno sem jih zbiral. Kjer koli sem bil v mornarici, sem kupil enega, tako da imam zbirko z vsega sveta.« Po tem, ko se je leta 2023 preselil iz svojega apartmaja v Buckinghamski palači, so bili medvedki domnevno preneseni v njegovo glavno rezidenco Royal Lodge v Windsoru. Čeprav je bila zbirka v zadnjih letih domnevno zmanjšana, viri trdijo, da so njegova pravila o tem, kako morajo biti položeni, še vedno enako stroga, poroča Slobodna Dalmacija.