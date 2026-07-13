Sodba je prikrivanje resnice! »Človek se vpraša, kako bo pravica sploh kdaj dosežena,« pravi princ Harry

Princ Harry se je po porazu na londonskem višjem sodišču ostro odzval na odločitev, s katero je sodišče zavrnilo tožbo proti založniški družbi Associated Newspapers Limited, izdajateljici časopisov Daily Mail, The Mail on Sunday, MailOnline in brezplačnega dnevnika Metro. V skupni izjavi z Doreen Lawrence, eno od sedmih tožnikov v večletnem sodnem postopku, je dejal, da je sodba popolno in očitno prikrivanje resnice. Dodal je, da je na sodišče prišel iskat pravico in odgovornost, vendar po njegovem mnenju ni dobil ne enega in ne drugega. »Ko sodišče trdi, da ni dovolj dokazov o protipravnem ravnanju, čeprav dokumenti kažejo nasprotno, se človek vpraša, kako bo pravica sploh kdaj dosežena,« je dejal Harry. Po 46-dnevnem sojenju, v katerem so kot tožniki sodelovali tudi Elton John, Elizabeth Hurley, David Furnish, Sadie Frost in Doreen Lawrence, je izpostavil pričanje zasebnega preiskovalca, ki ga je najel Daily Mail za zbiranje informacij o Lawrenceovi. Po njegovih besedah je bilo med pričanjem jasno povedano, da so bile nekatere metode zbiranja podatkov nezakonite, vendar to ni imelo nobenih posledic.

V Birminghamu se bo začelo uradno odštevanje do mednarodnih iger Invictus. FOTO: Aaron Chown/Reuters

Posebej ga je zmotil podatek, predstavljen na sodišču, da je drug zasebni preiskovalec enemu od novinarjev tabloida po elektronski pošti poslal številko letalskega sedeža mlade ženske, ki je potovala na obisk k svojemu fantu. Šlo je za Harryjevo nekdanjo partnerico Chelsy Davy, s katero je bil v razmerju med letoma 2004 in 2011. Po Harryjevem mnenju ta primer jasno kaže, kako daleč je segala mreža virov britanskih tabloidov in pod kakšnim pritiskom je bila njegova takratna partnerica. Še vedno je prepričan, da so bili podatki o njiju pridobljeni nezakonito.

V izjavi je zapisal tudi, da se zdi, kot da za časopise veljajo drugačna pravila kot za tožnike. Po njegovem mnenju so slednji predložili dokaze, novinarji Daily Maila pa so zgolj zanikali očitke in sodišče je njihovim izjavam verjelo kljub domnevnim nedoslednostim in nasprotjem. Harry meni, da sodba sodnika Matthewa Nicklina pomeni popoln odmik od prejšnjih odločitev britanskih sodišč v podobnih primerih nezakonitega pridobivanja informacij proti založniškima hišama News Group Newspapers in Mirror Group Newspapers.

Obiskal je otroško bolnišnico. FOTO: Aaron Chown/Afp

Sodba odpira novo poglavje dolgotrajnega sodnega spora. Namesto odškodnine bi se lahko princ Harry zdaj soočil z zelo visokimi sodnimi stroški. Založniška družba Associated Newspapers Limited, ki je razsodbo označila za veliko zmago, ocenjuje, da skupni izdatki obeh strani presegajo 50 milijonov britanskih funtov (več kot 58 milijonov evrov). Ali bo od Harryja zahtevala povračilo dela teh stroškov, bo znano v prihodnjih tednih, navaja People.

Družinsko srečanje

Princ je v začetku prejšnjega tedna pripotoval v domovino, kjer se udeležuje več dobrodelnih dogodkov, med drugim je obiskal otroško bolnišnico v Birminghamu, kjer se bo začelo uradno odštevanje do mednarodnih iger Invictus, na katerih sodelujejo poškodovani in upokojeni vojaki. Mesto jih bo gostilo julija prihodnje leto.

Poklepetal je z 12-letnikom. FOTO: Aaron Chown/Afp

S Harryjem naj bi na Otok pripotovali tudi žena Meghan in otroka, princ Archie in princesa Lilibet, a se to ni zgodilo, menda iz varnostnih razlogov, natančneje zaradi pomanjkljivega varovanja, minuli petek pa so se mu le pridružili. Vir blizu kraljeve družine je povedal, da naj bi družina obiskala grob Harryjeve matere princese Diane, srečali pa so se tudi z očetom oziroma dedkom kraljem Karlom III. ter njegovo ženo Camillo. Kralj je svoja vnuka, stara sedem in pet let, v živo nazadnje videl leta 2022, ko je kraljica Elizabeta II. praznovala platinasti jubilej. Ali se 41-letni Harry namerava srečati tudi z bratom ali drugimi člani kraljeve družine, ni znano.

Princ med obiskom Londona ni bival v Buckinghamski palači, viri iz kraljeve družine navajajo, da vojvoda do dogovorjenega roka ni uradno odgovoril na ponudbo za nastanitev v kraljevi rezidenci, zato so ga obvestili, da v Buckinghamski palači ne more bivati. Za zagotovitev nastanitve gosta in razpoložljivosti osebja kraljevega gospodinjstva palača potrebuje določen čas.