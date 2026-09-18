Sodišče je Kim Kardashian prisodilo 1 evro odškodnine

Sodišče v francoski prestolnici Pariz je resničnostni zvezdnici Kim Kardashian prisodilo en evro odškodnine, potem ko je bila leta 2016 žrtev oboroženega ropa v mestu luči. Kardashianovi so takrat ukradli nakit v vrednosti 10 milijonov dolarjev (8,71 milijona evrov), vključno z zaročnim prstanom v vrednosti 4 milijone dolarjev (3,48 milijona evrov), ki ji ga je podaril zdaj že bivši mož Kanye West in ki ga nikoli niso našli. Roparji so se oblekli v policiste in vdrli v Kimino stanovanje, nato pa jo zvezali s plastičnimi kravatami in lepilnim trakom. Moški so v Franciji dobili vzdevek dedki roparji, ker je bila šesterica, ko so jim sodili zaradi oboroženega ropa, ugrabitve, zarote za storitev kaznivega dejanja in drugih kaznivih dejanj, stara med 60 in 70 let. Simbolični en evro odškodnine je Kardashianova zahtevala samo zato, da je dosegla sodno priznanje, da je bil dogodek zanjo in za njeno stilistko Simone Harouche globoko travmatičen. Po drugi strani je hotelski receptor, ki je bil zaradi ropa prav tako travmatiziran, zahteval 550.000 evrov odškodnine. Sodišče mu prisodilo 109.516 evrov.