  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRAVNI SPOR

Sodišče zavrnilo Diddyjevo tožbo: zaradi obrekovanja zahteval vrtoglav znesek

Sodnica je presodila, da dokumentarec ni mogel dodatno škodovati njegovemu ugledu, ki je bil že načet zaradi številnih obtožb in kazenskega postopka.
Njegove pravne težave so se začele 2023. po tožbah zaradi domnevnih spolnih zlorab, sam jih zanika in vlaga pritožbe. FOTO: Eric Gaillard/Reuters
Njegove pravne težave so se začele 2023. po tožbah zaradi domnevnih spolnih zlorab, sam jih zanika in vlaga pritožbe. FOTO: Eric Gaillard/Reuters
I. R.
 25. 4. 2026 | 15:43
2:55
A+A-

Sodnica newyorškega vrhovnega sodišča je ovrgla 100-milijonsko tožbo zaradi obrekovanja, ki jo je raper Sean Diddy Combs vložil proti NBCUniversal zaradi dokumentarnega filma o njegovi karieri in obtožbah o spolnih napadih. Sodnica Phaedra F. Perry-Bond je presodila, da dokumentarec ni mogel dodatno škodovati njegovemu ugledu, saj je bil ta že okrnjen zaradi številnih obtožb, posnetkov nasilja, medijskega poročanja in kazenske obtožnice pred izidom filma.

Dokumentarec je bil objavljen štiri mesece po tem, ko je bil Combs obtožen izsiljevanja, trgovine z ljudmi v spolne namene in kršitev zakonodaje o prostituciji. Trenutno prestaja petdesetmesečno zaporno kazen zaradi kršitev zakona o prostituciji, medtem ko je bil oproščen hujših obtožb.

Combs je februarja lani vložil tožbo proti NBCUniversal in Peacocku in podjetji obtožil, da sta izdala dokumentarec, ki o njem širi teorije zarote, vključno s »serijskimi umori, spolnimi napadi in trgovanjem z mladoletniki ter izsiljevanjem – čeprav ni niti najmanjšega dokaza, ki bi to podprl«. Trdil je, da dokumentarec lažno namiguje na njegovo vpletenost v smrt svoje nekdanje partnerice in matere njegovih štirih otrok Kim Porter in raperja Notoriousa B.I.G. (umrl je marca 1997 v nepojasnjenih okoliščinah v Los Angelesu), podjetjema pa očita, da sta se »podili za konkurenco v tekmi za najbolj sočno razkritje o Diddyju«, zaradi česar da sta »v celoti prezrli temeljna novinarska načela«.

Diddy in Kim Porter FOTO: Ap
Diddy in Kim Porter FOTO: Ap

Kot primer je navedel intervju v dokumentarcu s pevcem Al B. Surom, ki je dejal, da je Porterjevo videl »dva, tri tedne pred njenim umorom – ali moram reči 'domnevnim'?«. Porterjeva je umrla zaradi pljučnice leta 2018, dokumentarec pa vključuje sliko njenega obdukcijskega poročila. V tožbi je še navedel, da dokumentarec vključuje tudi intervju z Genom Dealom, njegovim nekdanjim telesnim stražarjem, ki je namignil, da bi lahko imel Combs »nekaj opraviti« z umorom The Notorious B.I.G. Kot je navedel, ga je smrt Porterjeve in The Notorious B.I.G. »zlomila«, »povsem neutemeljena obtožba, da je umoril več svojih najtesnejših zaupnikov, pa je globoko vznemirjajoča, žaljiva, neodgovorna in zlonamerna«.

Newyorško sodišče je poudarilo, da je dokumentarec »skrbno zasnovan in večplasten«, saj »razkriva pristranskost sogovornikov in vključuje nasprotne trditve glede domnevno obrekljivih navedb«. Sodnica je omenila tudi vključitev obdukcijskega poročila Porterjeve, ki zavrača trditve, da je bila umorjena, ter izjavo njene družine, da pri njeni smrti ni bilo znakov kaznivega dejanja. NBCUniversal je odločitev označil za pomembno zaščito novinarstva in svobode govora.

dokumentarectožbaHollywoodSean Diddy Combs
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje v obdobju rasti je še posebej zahtevno

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki