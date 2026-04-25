Sodišče zavrnilo Diddyjevo tožbo: zaradi obrekovanja zahteval vrtoglav znesek

Sodnica newyorškega vrhovnega sodišča je ovrgla 100-milijonsko tožbo zaradi obrekovanja, ki jo je raper Sean Diddy Combs vložil proti NBCUniversal zaradi dokumentarnega filma o njegovi karieri in obtožbah o spolnih napadih. Sodnica Phaedra F. Perry-Bond je presodila, da dokumentarec ni mogel dodatno škodovati njegovemu ugledu, saj je bil ta že okrnjen zaradi številnih obtožb, posnetkov nasilja, medijskega poročanja in kazenske obtožnice pred izidom filma.

Dokumentarec je bil objavljen štiri mesece po tem, ko je bil Combs obtožen izsiljevanja, trgovine z ljudmi v spolne namene in kršitev zakonodaje o prostituciji. Trenutno prestaja petdesetmesečno zaporno kazen zaradi kršitev zakona o prostituciji, medtem ko je bil oproščen hujših obtožb.

Combs je februarja lani vložil tožbo proti NBCUniversal in Peacocku in podjetji obtožil, da sta izdala dokumentarec, ki o njem širi teorije zarote, vključno s »serijskimi umori, spolnimi napadi in trgovanjem z mladoletniki ter izsiljevanjem – čeprav ni niti najmanjšega dokaza, ki bi to podprl«. Trdil je, da dokumentarec lažno namiguje na njegovo vpletenost v smrt svoje nekdanje partnerice in matere njegovih štirih otrok Kim Porter in raperja Notoriousa B.I.G. (umrl je marca 1997 v nepojasnjenih okoliščinah v Los Angelesu), podjetjema pa očita, da sta se »podili za konkurenco v tekmi za najbolj sočno razkritje o Diddyju«, zaradi česar da sta »v celoti prezrli temeljna novinarska načela«.

Diddy in Kim Porter FOTO: Ap

Kot primer je navedel intervju v dokumentarcu s pevcem Al B. Surom, ki je dejal, da je Porterjevo videl »dva, tri tedne pred njenim umorom – ali moram reči 'domnevnim'?«. Porterjeva je umrla zaradi pljučnice leta 2018, dokumentarec pa vključuje sliko njenega obdukcijskega poročila. V tožbi je še navedel, da dokumentarec vključuje tudi intervju z Genom Dealom, njegovim nekdanjim telesnim stražarjem, ki je namignil, da bi lahko imel Combs »nekaj opraviti« z umorom The Notorious B.I.G. Kot je navedel, ga je smrt Porterjeve in The Notorious B.I.G. »zlomila«, »povsem neutemeljena obtožba, da je umoril več svojih najtesnejših zaupnikov, pa je globoko vznemirjajoča, žaljiva, neodgovorna in zlonamerna«.

Newyorško sodišče je poudarilo, da je dokumentarec »skrbno zasnovan in večplasten«, saj »razkriva pristranskost sogovornikov in vključuje nasprotne trditve glede domnevno obrekljivih navedb«. Sodnica je omenila tudi vključitev obdukcijskega poročila Porterjeve, ki zavrača trditve, da je bila umorjena, ter izjavo njene družine, da pri njeni smrti ni bilo znakov kaznivega dejanja. NBCUniversal je odločitev označil za pomembno zaščito novinarstva in svobode govora.