Soigralca Luke Dončića navdušil burek! Poglejte, kaj je objavil (FOTO)

Po štirih dneh druženja, krepitve prijateljskih in moštvenih vezi, športa, zabave in uživanja so se košarkarji Los Angeles Lakers vrnili domov. Pot je bila dolga, trajala je skoraj 12 ur, a mladi športniki so si, kot kaže že odpočili in strnili vtise, na družabnih omrežjih pa začeli objavljati utrinke tega prav posebnega izleta. Vse skupaj je, kot smo že večkrat pisali, organiziral naš košarkarski as Luka Dončić, ki je tudi kril stroške prevoza, nastanitve, hrane in pijače, kolegom je pripravil celo darilne vreče presenečenja.

Američani so bili navdušeni nad lepotami Slovenije, nad prijaznostjo slovenskih navijačev, večkrat so na vprašanja, kako jim je tukaj všeč in kako se počutijo, odgovorili z »Neverjetno«, da so res odlično zabavali, pa pričajo tudi fotografije in videoposnetki, ki so jih delili s sledilci. Med samim obiskom so bile objave bolj redke, zvezdniki najbrž niso želeli, da bi z njimi pritegnili še več pozornosti, kot so jo že, zdaj, ko so na tisoče kilometrov stran, pa so si dali duška.

Med fotografijami najdemo utrinke s treninga v Stožicah, z Dončićevega igrišča v Savskem naselju, pa z igrišča za golf, Blejskega jezera, restavracije, kamor jih je gostitelj peljal na prvo večerjo, ... nekoliko pa je presenetil Jake LaRavia, ki je v objavo skril fotografijo najbolj znane ljubljanske burekdžinice. Očitno je 24-letnika burek navdušil, le sklepamo lahko, da je to balkansko specialiteto mladi Američan tokrat poskusil prvič.

Da so kljub velikemu premoženju košarkarji LA Lakers povsem običajni fantje, se je lahko na lastne oči prepričalo tudi nekaj srečnih oboževalcev, ko so minuli konec tedna v restavraciji ameriške verige s hitro prehrano opazili Jarreda Vanderbilta in Austina Reavesa, ki ju je po zabavi v ljubljanskem klubu očitno popadla lakota, ali pa sta si le zaželela bolj »domačih« okusov.