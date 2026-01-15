  • Delo d.o.o.
Šok, Freddie Mercuryjeva skrivna hči umrla pri 48 letih

Po poročilih je le peščica ljudi iz Mercuryjevega bližnjega kroga vedela za njen obstoj.
Freddie Mercury. FOTO: Google Images
Freddie Mercury. FOTO: Google Images
A. G.
 15. 1. 2026 | 13:21
4:35
A+A-

Ženska – znana le kot B – se je rodila leta 1976, potem ko je zvezdnik skupine Queen Freddie Mercury po poročanju tujih medijev imel razmerje z ženo enega svojih bližnjih prijateljev.B je trdila, da je imela z domnevnim slavnim očetom »zelo tesno in ljubeče« razmerje, pri čemer je povedala, da jo je Mercury »oboževal« od njenega rojstva. V četrtek, 15. januarja, je B-jev mož Thomas za Daily Mail povedal, da je umrla mirno po dolgi borbi z redko obliko raka na hrbtenici. Za seboj je pustila dva sinova, starima devet in sedem let. Thomas je v poklon svoji pokojni ženi dejal: »B je zdaj skupaj s svojim ljubljenim in ljubečim očetom v svetu misli. Njen pepel smo raztrosili po Alpah.«

Po poročilih je le peščica ljudi iz Mercuryjevega bližnjega kroga vedela za njen obstoj, čeprav naj bi jo zvezdnik redno obiskoval. Glasbeni zvezdnik je ohranil tesen odnos z B vse do svoje smrti leta 1991. Mercury je umrl novembra 1991 pri 45 letih zaradi bronhialne pljučnice, povzročene z AIDS-om. B, ki ji je pevec domnevno nežno rekel ‘Bibi’, je po poročanju navdihnila več pesmi, ki jih je napisal njen domnevni oče. V odmevni knjigi biografinje Lesley-Ann Jones, objavljeni lani, so za oboževalce razkrili šokantne trditve o Mercuryjevem tajnem otroku.

Knjiga Love, Freddie: Freddie Mercury’s Secret Life and Love opisuje B-jeve trditve o njenem odnosu s pevcem. Jonesova je trdila, da je videla dokaze, ki so potrjevali B-jeve besede. V rokopisnem pismu, vključenem v eno poglavje knjige, je Mercuryjev domnevni ljubljeni otrok zapisal: »Freddie Mercury je bil in je moj oče. Od rojstva in skozi zadnjih 15 let njegovega življenja smo imeli zelo tesen in ljubeč odnos. Oboževal me je in bil zvest meni. Okoliščine mojega rojstva se morda zdijo večini ljudi nenavadne ali celo škandalozne. To naj ne preseneča. Nikoli ni zmanjšalo njegove zavezanosti, da me ljubi in skrbi zame. Cenil me je kot svoje največje bogastvo,« je dodala B.

Po več kot treh desetletjih laži, špekulacij in izkrivljanj

Pred smrtjo je B živela v Evropi in delala v medicini, navaja knjiga Jonesove. Pokojna 48-letnica se je leta 2022 obrnila na avtorico, da razjasni resnico po več kot treh desetletjih laži, špekulacij in izkrivljanj. »Odločila sem se, da se pokažem v srednjih letih, in to je moja odločitev in samo moja,« je povedala B. »Nihče me ni nikoli prisilil k temu. Oče mi je zaupal svojo zbirko zasebnih dnevnikov kot svoji edini hčerki in najbližji sorodnici – pisni zapis svojih misli, spominov in občutkov o vsem, kar je doživel.« Jonesova je knjigo zasnovala na 17 rokopisnih dnevnikih, ki jih je domnevno dal B le tri tedne pred smrtjo. B je pojasnila, da so tisti, ki so vedeli zanjo, »ohranili njegovo največjo skrivnost iz zvestobe Freddieju«, in trdila, da jo je rocker poklical vsak dan – tudi med turnejo. Povedala je, da je živela ‘izjemno zasebno’ življenje z možem in družino: »Nihče ni potreboval vedeti, kdo sem.«

O tem, kako jo je Mercuryjeva smrt prizadela, je B povedala: »Nisem želela deliti svojega očeta z vsem svetom. Po njegovi smrti sem se morala naučiti živeti z napadi nanj, z napačnimi predstavami o njem in z občutkom, da zdaj moj oče pripada vsem. Jokala sem in žalovala za očetom, medtem ko so oboževalci po vsem svetu žalovali za Freddiejem. Ko si star 15 let, to ni lahko. Morala sem odrasti brez njega in doživeti vse ključne trenutke brez njegove podpore. 30 let sem gradila svoje življenje in družino brez njega ter sprejemala, da ne bo ob nas, da bi delil srečne trenutke. Medtem ko je svet reinterpretiral Mercuryjevo življenje, njegovo glasbo in vse, kar je bil, sem jaz potrebovala svojega očeta samo za sebe in svojo družino. Kako bi lahko prej govorila,« poroča LADbible.

»Okoliščine mojega rojstva se morda zdijo večini ljudi nenavadne ali celo škandalozne. To naj ne preseneča. Nikoli ni zmanjšalo njegove zavezanosti, da me ljubi in skrbi zame.«

Več iz teme

Freddie MercurypevechčismrtknjigabiografijaQueenglasba
ZADNJE NOVICE
14:21
Novice  |  Kronika  |  Doma
JAVNI RED IN MIR

Drama v Kopru: klofnil natakarico in grozil, da se bo vrnil: »Ženska bo že videla«

Policisti so Nizozemcu odredili pridržanje ter mu zaradi kršitve javnega reda izdali plačilni nalog.
15. 1. 2026 | 14:21
14:12
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

To so teme o domu, ki najbolj bolijo Slovence: davek na nepremičnine, drago ogrevanje in skrivnosti boljšega bivanja

Najbolj poslušani Deloindom podkasti lanskega leta: davek na nepremičnine, pametno ogrevanje in feng šuj za boljši dom.
15. 1. 2026 | 14:12
13:30
Novice  |  Kronika  |  Doma
MOČAN POK NA VIČU

Ljubljana v šoku: eksplozija pred poslovno enoto Surovine, policija preiskuje kaznivo dejanje

Poškodovanega delavca so oskrbeli na kraju nesreče, nato pa z rešilnim avtomobilom odpeljali v ljubljanski klinični center.
15. 1. 2026 | 13:30
13:21
Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO

Šok, Freddie Mercuryjeva skrivna hči umrla pri 48 letih

Po poročilih je le peščica ljudi iz Mercuryjevega bližnjega kroga vedela za njen obstoj.
15. 1. 2026 | 13:21
13:20
Bulvar  |  Domači trači
DRUŽBENA OMREŽJA

Kekova volilna bomba povzročila kaos: »Če je Bogdan Knavs kandidat, potem se res nekaj dogaja«

V dobi umetne inteligence tudi šale niso več nedolžne.
15. 1. 2026 | 13:20
13:10
Šport  |  Tekme
ŠAH

Fedosejev po slabem nizu lovi ponovitev lanskega četrtega mesta

Šahovski Wimbledon letos brez najboljše trojice igralcev.
Miha Šimnovec15. 1. 2026 | 13:10

Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
