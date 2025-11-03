  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RAZKRITE PODROBNOSTI

Šok pred finalom uspešnice Stranger Things: obtožen, da je zlorabljal glavno zvezdo

Netflix uradno ni želel komentirati primera.
David Harbour FOTO: Chris J Ratcliffe, Reuters

David Harbour FOTO: Chris J Ratcliffe, Reuters

Netflix uradno ni želel komentirati primera. FOTO: Claudia Greco, Reuters

Netflix uradno ni želel komentirati primera. FOTO: Claudia Greco, Reuters

Millie Bobby Brown FOTO: Mario Anzuoni, Reuters

Millie Bobby Brown FOTO: Mario Anzuoni, Reuters

David Harbour FOTO: Chris J Ratcliffe, Reuters
Netflix uradno ni želel komentirati primera. FOTO: Claudia Greco, Reuters
Millie Bobby Brown FOTO: Mario Anzuoni, Reuters
A. G.
 3. 11. 2025 | 08:25
 3. 11. 2025 | 11:25
4:10
A+A-

David Harbour in Millie Bobby Brown, največji zvezdi globalnega Netflixovega fenomena Stranger Things, sta znova v središču pozornosti – tokrat zaradi šokantnih obtožb.

Igralca, ki v seriji igrata očima in posvojenko, naj bi po poročanju Daily Maila doživela pravi razkol, potem ko je Brownova Harbourja obtožila psihičnega nasilja in ustrahovanja. Petdesetletni Harbour, ki ga obtožujejo tudi varanja žene – pevke Lily Allen – igra nekdanjega šefa policije Jima Hoppera, očima deklice Eleven, ki jo upodablja Millie Bobby Brown.

Millie Bobby Brown FOTO: Mario Anzuoni, Reuters
Millie Bobby Brown FOTO: Mario Anzuoni, Reuters

Po navedbah virov so po njenem uradnem zapisu proti njemu sprožili interno preiskavo. Čeprav izid preiskave še ni znan, Daily Mail poroča, da obtožbe ne vključujejo spolnega nadlegovanja.

Anonimni vir je razkril: »Millie je vložila prijavo zaradi nadlegovanja in psihičnega maltretiranja še pred začetkom snemanja zadnje sezone. Dokumentacija je obsežna, preiskava pa je trajala več mesecev.«

Netflix molči

Netflix uradno ni želel komentirati primera. Vir blizu ekipi pa trdi, da je Lily Allen v tem zahtevnem obdobju ostala zvesta možu – kljub temu da njen novi album ostro napada Harbourja in ga obtožuje več afer. Med snemanjem je Millie imela osebnega spremljevalca, ki je bil ves čas prisoten na setu.

Zadnja sezona serije, ki prihaja konec meseca v Veliki Britaniji in ZDA, bo po pričakovanjih postala ena najbolj gledanih Netflixovih produkcij v zgodovini. Platforma je tako prepričana o uspehu, da bo finale razdelila na dva dela – drugi del prihaja ob božiču –, zadnja epizoda pa bo premierno prikazana tudi v kinematografih 31. decembra.

»Gre za pravi kinodogodek, ki ga nič ne bo zasenčilo – niti osebne drame igralcev,« trdi vir znotraj Netflixa. Hkrati priznava, da je neugodno, da se Harbourjevi osebni škandali pojavljajo prav v času, ko se oboževalci veselijo težko pričakovanega zaključka zgodbe.

Netflix uradno ni želel komentirati primera. FOTO: Claudia Greco, Reuters
Netflix uradno ni želel komentirati primera. FOTO: Claudia Greco, Reuters

Millie Bobby Brown je od leta 2016 zrasla iz neznane najstnice v globalno superzvezdo, vredno okoli 50 milijonov dolarjev. Serija Stranger Things je hkrati pomagala Netflixu, da se je preobrazil iz ponudnika filmov v enega največjih filmskih studiev na svetu.

»Netflix nikoli ne komentira internih preiskav, a že to, da niso zanikali obtožb, veliko pove. Serija je njihov paradni konj in nihče si ne želi, da bi škandali odvrnili pozornost od finala,« dodaja vir.

Millie Bobby Brown, ki zdaj vodi center za reševanje živali v ameriški Georgii skupaj z možem Jakom Bongiovijem, uradno ni komentirala obtožb.

Lily Allen razgalila bolečino – in obtožbe

Štiridesetletna Lily Allen je medtem prejela odlične ocene za svoj novi album, ki iskreno razgalja izdaje in razpad njenega štiriletnega zakona. Daily Mail je razkril, da pesem Madeline govori o resnični aferi med Harbourjem in kostumografinjo Natalie Tippett iz New Orleansa. Allenova sicer zdaj trdi, da je lik Madeline sestavljen iz več žensk, s katerimi naj bi imel mož razmerja.

»Lily je preživela veliko bolečine in iz nje ustvarila najboljšo umetnost svojega življenja. Zdaj je srečna in ne išče maščevanja,« je povedal vir blizu nekdanjemu paru.

Pojavile so se tudi trditve, da gre za 'marketinško igro', s katero želi Allenova povečati zanimanje za album – še posebno po tem, ko so Harbourja prejšnji teden opazili v zabaviščnem parku na Floridi z njenima hčerkama. Vir pa dodaja: »Lily ne želi, da bi njeni otroci doživljali travme zapuščanja, kot jih je sama. Harbour je njihov očim in jih ima res rad.«

Lily pogosto odkrito govori o svojem težkem otroštvu v podcastu Miss Me?, ki ga vodi s prijateljico Miquito Oliver. Z možem sta svojo newyorško hišo prodala za osem milijonov dolarjev, uradni dokumenti pa kažejo, da je nepremičnina registrirana v skladu, poimenovanem po njenih dveh hčerah, poroča Jutranji list.

Več iz teme

David HarbourMillie Bobby BrownNetflixZDApreiskavaserijanadlegovanjeStranger Things
ZADNJE NOVICE
11:25
Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO

Glasbeni svet Balkana zavit v črnino: Počivaj v miru, Frenki (FOTO)

Njegova glasba bo živela večno ...
3. 11. 2025 | 11:25
11:15
Novice  |  Slovenija
NAKUP NEPREMIČNINE

Romi kupujejo hiše – tudi za več kot 180 tisoč evrov. Od kod jim denar?

Romi po Dolenjski in Posavju po naših podatkih kupujejo hiše, pogosto dražje od 180 tisoč evrov, kar med domačini odpira vprašanja, od kod prihaja denar in ali pri tem pomagajo tudi občinske subvencije.
3. 11. 2025 | 11:15
11:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STRAŠNO

Svojci v bolnišnici obiskali 38-letnico in jo na tleh našli mrtvo

Šok za družino pacientke.
3. 11. 2025 | 11:05
11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
11:00
Lifestyle  |  Polet
ŽIVETI BREZ BOLEZNI

Znanstveniki razkrivajo prehrano, ki preprečuje kar 11 bolezni

Njihove ugotovitve jasno kažejo, da lahko prehranski vzorci, bogati z rastlinskimi živili, z zmerno vključitvijo zdravih živalskih izdelkov, bistveno izboljšajo kakovost staranja.
Miroslav Cvjetičanin3. 11. 2025 | 11:00
10:58
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Sta geopolitika in kibernetika recept za popolno nevihto?

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudita sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijavite se na osrednji poslovni dogodek leta

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Sta geopolitika in kibernetika recept za popolno nevihto?

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Bo v treh letih konec napadov?

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki