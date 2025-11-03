Šok pred finalom uspešnice Stranger Things: obtožen, da je zlorabljal glavno zvezdo

David Harbour in Millie Bobby Brown, največji zvezdi globalnega Netflixovega fenomena Stranger Things, sta znova v središču pozornosti – tokrat zaradi šokantnih obtožb.

Igralca, ki v seriji igrata očima in posvojenko, naj bi po poročanju Daily Maila doživela pravi razkol, potem ko je Brownova Harbourja obtožila psihičnega nasilja in ustrahovanja. Petdesetletni Harbour, ki ga obtožujejo tudi varanja žene – pevke Lily Allen – igra nekdanjega šefa policije Jima Hoppera, očima deklice Eleven, ki jo upodablja Millie Bobby Brown.

Millie Bobby Brown FOTO: Mario Anzuoni, Reuters

Po navedbah virov so po njenem uradnem zapisu proti njemu sprožili interno preiskavo. Čeprav izid preiskave še ni znan, Daily Mail poroča, da obtožbe ne vključujejo spolnega nadlegovanja.

Anonimni vir je razkril: »Millie je vložila prijavo zaradi nadlegovanja in psihičnega maltretiranja še pred začetkom snemanja zadnje sezone. Dokumentacija je obsežna, preiskava pa je trajala več mesecev.«

Netflix molči

Netflix uradno ni želel komentirati primera. Vir blizu ekipi pa trdi, da je Lily Allen v tem zahtevnem obdobju ostala zvesta možu – kljub temu da njen novi album ostro napada Harbourja in ga obtožuje več afer. Med snemanjem je Millie imela osebnega spremljevalca, ki je bil ves čas prisoten na setu.

Zadnja sezona serije, ki prihaja konec meseca v Veliki Britaniji in ZDA, bo po pričakovanjih postala ena najbolj gledanih Netflixovih produkcij v zgodovini. Platforma je tako prepričana o uspehu, da bo finale razdelila na dva dela – drugi del prihaja ob božiču –, zadnja epizoda pa bo premierno prikazana tudi v kinematografih 31. decembra.

»Gre za pravi kinodogodek, ki ga nič ne bo zasenčilo – niti osebne drame igralcev,« trdi vir znotraj Netflixa. Hkrati priznava, da je neugodno, da se Harbourjevi osebni škandali pojavljajo prav v času, ko se oboževalci veselijo težko pričakovanega zaključka zgodbe.

Netflix uradno ni želel komentirati primera. FOTO: Claudia Greco, Reuters

Millie Bobby Brown je od leta 2016 zrasla iz neznane najstnice v globalno superzvezdo, vredno okoli 50 milijonov dolarjev. Serija Stranger Things je hkrati pomagala Netflixu, da se je preobrazil iz ponudnika filmov v enega največjih filmskih studiev na svetu.

»Netflix nikoli ne komentira internih preiskav, a že to, da niso zanikali obtožb, veliko pove. Serija je njihov paradni konj in nihče si ne želi, da bi škandali odvrnili pozornost od finala,« dodaja vir.

Millie Bobby Brown, ki zdaj vodi center za reševanje živali v ameriški Georgii skupaj z možem Jakom Bongiovijem, uradno ni komentirala obtožb.

Lily Allen razgalila bolečino – in obtožbe

Štiridesetletna Lily Allen je medtem prejela odlične ocene za svoj novi album, ki iskreno razgalja izdaje in razpad njenega štiriletnega zakona. Daily Mail je razkril, da pesem Madeline govori o resnični aferi med Harbourjem in kostumografinjo Natalie Tippett iz New Orleansa. Allenova sicer zdaj trdi, da je lik Madeline sestavljen iz več žensk, s katerimi naj bi imel mož razmerja.

»Lily je preživela veliko bolečine in iz nje ustvarila najboljšo umetnost svojega življenja. Zdaj je srečna in ne išče maščevanja,« je povedal vir blizu nekdanjemu paru.

Pojavile so se tudi trditve, da gre za 'marketinško igro', s katero želi Allenova povečati zanimanje za album – še posebno po tem, ko so Harbourja prejšnji teden opazili v zabaviščnem parku na Floridi z njenima hčerkama. Vir pa dodaja: »Lily ne želi, da bi njeni otroci doživljali travme zapuščanja, kot jih je sama. Harbour je njihov očim in jih ima res rad.«

Lily pogosto odkrito govori o svojem težkem otroštvu v podcastu Miss Me?, ki ga vodi s prijateljico Miquito Oliver. Z možem sta svojo newyorško hišo prodala za osem milijonov dolarjev, uradni dokumenti pa kažejo, da je nepremičnina registrirana v skladu, poimenovanem po njenih dveh hčerah, poroča Jutranji list.