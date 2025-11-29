Glasbenik (40) je nenadoma umrl! Njegova žena je neutolažljiva: Umrl si v mojih rokah

Albanska pop-zvezda Shpat Kasapi je nenadoma umrl v 40. letu starosti zaradi srčnega infarkta. Tragični dogodek se je zgodil v italijanskem mestu Monza, kjer je pevec bival s svojo soprogo Selvije Jao in njunim malim sinom Roelom. Po podatkih tujih medijev je družina v Italijo odpotovala zaradi iskanja zdravniškega nasveta in zdravljenja za sina.

Pevčeva soproga Selvije Jao se je od moža poslovila s pretresljivo objavo na Instagramu. Ob fotografijah, na katerih Shpat drži njunega sina, je zapisala ganljive besede, ki parajo srce: »Pustil si nas tukaj same, brez tebe. Umrl si v mojih rokah. Kako blizu sva si bila, kako zelo sva se trudila varovati svojo zasebnost. Vedno si mi govoril, da me boš ljubil, dokler naju smrt ne loči. Zakaj si umrl v mojih rokah? Zakaj si mi tako zlomil srce, ljubezen moja? Upam, da te bom ponovno srečala v raju. Bog te je želel blizu sebe, jaz pa komaj čakam, da se prebudim iz te nočne more in te spet najdem tukaj z nami,« je zapisala neutolažljiva Selvije.

Pomembna figura albanske in kosovske glasbene scene

Shpat Kasapi je bil pomembna figura albanske in kosovske glasbene scene, njegova kariera pa je trajala več kot dvajset let. Leta 1985 se je rodil v Tetovu v Severni Makedoniji, slavo pa je dosegel v začetku 2000-ih. Občinstvo ga pozna po hitih, kot so »Ajo Me Mungon«, »Valle Kosovare«, »Dashni Pa Limit« in »Aroma e Saj«. S svojo glasbo je dosegal široko publiko; na platformi Spotify je redno beležil več kot 340 tisoč mesečnih poslušalcev. Leta 2009 se je potegoval tudi za predstavnika Albanije na Evroviziji.

Od prezgodaj umrlega glasbenika so se poslovili številni znani obrazi. Med njimi izstopa ameriška pevka albanskega rodu Bebe Rexha, ki je na družbenih omrežjih delila izsek videa, v katerem Kasapi poje, ob simbolični beli golobici in albanskih zastavah, poroča Večernji list.