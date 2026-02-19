  • Delo d.o.o.
PREISKOVALNI POSTOPEK

Šok v britanski kraljevi družini: nekdanji princ Andrew aretiran (VIDEO)

Andrew odločno zanika vse obtožbe proti njemu v povezavi z Epsteinom.
Princ Andrew FOTO: Adrian Dennis Afp
Princ Andrew FOTO: Adrian Dennis Afp
A. G.
 19. 2. 2026 | 11:42
 19. 2. 2026 | 12:01
A+A-

Britanska policija je danes zaradi suma zlorabe javne funkcije aretirala nekdanjega princa Andrewa, ki je zdaj znan kot Andrew Mountbatten-Windsor. Policija je pred tem v začetku meseca potrdila, da preučuje poročila, po katerih naj bi Andrew, sicer brat kralja Karla III., v času, ko je bil trgovinski odposlanec Združenega kraljestva, pokojnemu obsojenemu spolnemu prestopniku Jeffreyju Epsteinu posredoval zaupne dokumente.

Po poročanju STA Andrew odločno zanika vse obtožbe proti njemu v povezavi z Epsteinom. Lani so mu zaradi afere odvzeli naziv princa in vse kraljeve privilegije, že leta 2019 pa se je zaradi povezav z Epsteinom umaknil iz javnega življenja. V začetku februarja se je moral izseliti iz svojega razkošnega domovanja v Windsorju in se preselil v eno od poslopij na območju posestva Sandringham.

Andrew Mountbatten-Windsor je bil pridržan na svoj 66. rojstni dan.

Policija se je pojavila v Sandringhamu potem, ko je predsednik vlade Združenega kraljestva Keir Starmer trdil, da v Veliki Britaniji ni nikogar nad zakonom, medtem ko devet britanskih policijskih enot ocenjuje, ali bodo sprožile preiskave glede obtožb povezanih z Epsteinom, vključno s trgovino z ljudmi in spolnimi zlorabami. Navaja se, da je bilo že prej v četrtek videti šest neoznačenih policijskih vozil in približno osem policistov v civilu, ki so prispeli na Wood Farm na posestvu Sandringham. To je prvič, da je bil nekdanji princ, ki se je soočal s številnimi obtožbami zaradi povezav z obsojenim seksualnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, pridržan. 

»V okviru preiskave smo danes pridržali moškega v šestdesetih iz Norfolka zaradi suma zlorabe javnega položaja in izvajamo preiskave na naslovih v Berkshireu in Norfolku. Moški je trenutno v policijskem pridržanju. Pridržanega moškega ne bomo imenovali, v skladu z nacionalnimi smernicami,« je sporočila policija. Pomočnik vodje policije Oliver Wright je dejal: »Po temeljiti oceni smo odprli preiskavo te trditve o neprimernem ravnanju v javni službi. Pomembno je, da zaščitimo integriteto in objektivnost naše preiskave, medtem ko sodelujemo z našimi partnerji pri preiskavi tega domnevnega kaznivega dejanja. Zavedamo se velikega javnega interesa v tem primeru in posredovali bomo posodobitve ob primernem času.« 

Policija je februarja sporočila, da preiskuje navedbe, da je Mountbatten-Windsor izročil zaupne vladne dokumente seksualnemu prestopniku Jeffreyju Epsteinu, glede na nedavno objavljene dosjeje. Obstajajo tudi trditve, da je morda tihotapil žensko v Buckinghamsko palačo, ki je morda bila pripeljana v Veliko Britanijo z Epsteinovim letalom Lolita Express. Mountbatten-Windsor je zanikal kakršnokoli krivdo in dejal, da obžaluje svoje prijateljstvo z Epsteinom, a ni odgovoril na konkretne obtožbe po tem, ko je ameriška vlada objavila najnovejše dosjeje. Osramočeni nekdanji princ je bil »izgnan« v oddaljeno vilo, Wood Farm, na robu posestva Sandringham. Wood Farm, posestvo, kjer je njegov oče, vojvoda Edinburški, preživel večino svojih zadnjih let, je skrito pred javnostjo približno 300 metrov po zasebni poti v Wolfertonu, na robu posestva Norfolk.

