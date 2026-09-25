Šok v glasbenem svetu: napadli legendarnega glasbenika, 77-letnik umrl v bolnišnici (VIDEO)

Ugandsko glasbeno javnost je pretresla nasilna smrt enega najbolj prepoznavnih tamkajšnjih glasbenikov. Moses Matovu, dolgoletni vodja legendarne skupine Afrigo Band, je po napadu v prestolnici Kampala umrl v bolnišnici. Star je bil 77 let.

Policija primer preiskuje kot sum umora

Do napada je prišlo v četrtek zgodaj zjutraj na območju Kibuli v Kampali. Matovu je utrpel hude poškodbe, po navedbah lokalnih medijev tudi poškodbo glave in veliko izgubo krvi. Odpeljali so ga v bolnišnico Kibuli, vendar mu zdravniki niso mogli več pomagati.

Policija preiskuje, kaj se je zgodilo

Prve informacije o okoliščinah tragedije so bile sprva nejasne. Nekateri lokalni viri so poročali, da naj bi bil Matovu napaden, ko se je odpravljal k jutranji molitvi. Ugandska javna radiotelevizija UBC pa je pozneje ob sklicevanju na policijo poročala, da naj bi glasbenik okoli 5.30 obiskal dom svoje partnerice, kjer naj bi prišlo do spora z moškim, ki naj bi bil z njo v preteklosti v zvezi. Natančne okoliščine policija še ugotavlja.

Policija je žensko, ki je bila z Matovujem, pridržala zaradi razjasnitve dogodka. Osumljeni moški je po navedbah UBC identificiran, vendar naj bi po dogodku pobegnil. Policisti ga iščejo in zbirajo dokaze, ki bi pokazali, kaj se je usodnega jutra dejansko zgodilo.

Več kot pol stoletja je živel za glasbo

Matovu je veljal za eno osrednjih osebnosti ugandske glasbene scene. Z glasbo se je profesionalno začel ukvarjati že leta 1967, pozneje pa je nastopal v več zasedbah. Leta 1975 je skupaj z drugimi glasbeniki ustanovil Afrigo Band, ki je postal ena najdlje delujočih in najvplivnejših glasbenih skupin v Ugandi.

V skupini je desetletja nastopal kot vodja, pevec, saksofonist in skladatelj. Afrigo Band je lani praznoval že 50 let delovanja, Matovu pa je do zadnjih let ostal njegov najbolj prepoznaven obraz. Njegova kariera je trajala skoraj šest desetletij, v tem času pa je pomembno zaznamoval ugandsko glasbeno sceno in več generacij poslušalcev.