SLOVO IKONE

Šok v Hollywoodu: umrla Catherine O’Hara, igrala je Kevinovo mamo v »Sam doma«

Poslovila se je v starosti 71 let.
Poslovila se je v starosti 71 let. FOTO: Press
Poslovila se je v starosti 71 let. FOTO: Press
M. U.
 30. 1. 2026 | 20:16
 30. 1. 2026 | 20:33
1:49
Catherine O’Hara, priljubljena igralka, najbolj znana po filmu »Sam doma«, je umrla v starosti 71 let.  Holivudska ikona je umrla danes, so za TMZ povedali viri. Novico o njeni smrti je potrdila njena agencija Creative Artists Agency (CAA) in navedla, da je slavna igralka umrla na svojem domu v Los Angelesu po kratki bolezni.

Catherine O’Hara je postala znano ime, ko je v prvih dveh filmih »Sam doma« igrala Kevinovo mamo, občinstvo pa je osvojila kot ekscentrična Moira Rose v seriji »Schitt’s Creek«. 

Čeprav je šlo za stransko vlogo, je Catherine liku Kevinove mame dala toplino, paniko in humor, ki so ostali nepozabni. Sledile so številne opazne vloge v filmih, kot so »A Mighty Wind«, »Best in Show« in »For Your Consideration«.

Sam doma je eden najbolj priljubljenih prazničnih filmov

Catherine Anne O’Hara se je rodila 4. marca 1954 v Torontu v Kanadi v veliki irsko-kanadski družini. Odraščala je kot ena od šestih otrok v domu, v katerem so bili humor, ustvarjalnost in igranje skorajda samoumevno spodbujani. Kljub slavi je bila Catherine O'Hara znana kot izjemno zadržana oseba. Od leta 1992 je bila poročena s scenografom Boomom Gaertnerjem in imela dva otroka.

Hiša iz filma Sam doma je na prodaj, njena notranjost vas bo osupnila (VIDEO)

Novica o njeni smrti je sprožila številne odzive kolegov in oboževalcev po vsem svetu, ki se od igralke poslavljajo na družbenih omrežjih in poudarjajo njen izjemen talent, profesionalnost in toplino, s katero je osvojila občinstvo.

Podrobnosti o pogrebu igralke še niso bile objavljene.

