SLOVO

Šok v svetu glasbe! Umrl član legendarne zasedbe: »Tih, intenziven, intuitiven, zanesljiv in izjemno ustvarjalen je bil ključen del zgodbe«

Perry Bamonte, kitarist in klaviaturist britanske skupine The Cure, je umrl v starosti 65 let.
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ai
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ai
M. U.
 27. 12. 2025 | 07:55
 27. 12. 2025 | 07:55
1:50
Perry Bamonte, kitarist in klaviaturist britanske skupine The Cure, je umrl v starosti 65 let, je v petek sporočila skupina. Skupina je v izjavi na svoji spletni strani objavila, da je Bamonte umrl »po kratki bolezni na domu«, novica pa je bila objavljena z »neizmerno žalostjo«. V izjavi so še zapisali: »Tih, intenziven, intuitiven, zanesljiv in izjemno ustvarjalen je bil ‘Teddy’ topel in ključen del zgodbe The Cure.«

S skupino je hodil na turneje od leta 1984 do 1989, leta 1990 pa je postal njen polnopravni član. Igral je kitaro, šeststrunski bas in klaviature na albumih »The Wish« (1992), »Wild Mood Swings« (1996), »Bloodflowers« (2000), »Acoustic Hits« (2001) in »The Cure« (2004), v 14 letih pa je odigral več kot 400 koncertov.«

Nekdanji soigralec iz benda, bobnar Lol Tolhurst, je na Instagramu zapisal: »Zelo me je prizadela novica, da je umrl Perry Bamonte. Cindy (moja žena) in jaz izrekava sožalje vsem, ki so ga poznali. Zbogom, Teddy.«

Skupino Cure sta leta 1976 ustanovila pevec Robert Smith in Tolhurst. Zasedba skupine se redno spreminja in je znana po svojem močnem vplivu na goth, post-punk in indie glasbo. Leta 2019 so bili sprejeti v Dvorano slavnih rock and rolla.

