HUDA NESREČA

Šok za Messijeve tik pred poroko: sestra nogometne legende hudo poškodovana v prometni nesreči

Družina Messi, ki slovi po tem, da je močno povezana, naj bi ji stala ob strani – tako čustveno kot pri organizaciji okrevanja.
Messijeva družina, mati Celia, oče Jorge in sestra Maria Sol. FOTO: AP
N. P.
 25. 12. 2025 | 07:08
2:27
Družino Lionela Messija je tik pred enim najbolj pričakovanih družinskih dogodkov pretresla slaba novica. Po navedbah tujih medijev se je María Sol Messi (32), mlajša sestra argentinskega zvezdnika, hudo poškodovala v prometni nesreči v Miamiju, zato so morali poroko preložiti. Po prvih informacijah naj bi bila María Sol v Miamiju, ko ji je med vožnjo nenadoma postalo slabo; izgubila je nadzor nad terencem in trčila v zid. Okoliščine še niso povsem jasne – nekateri viri namreč omenjajo tudi padec z motorjem, zato preiskovalci še raziskujejo, kaj točno se je zgodilo. Posledice so bile hude: 32-letnica naj bi utrpela zlom dveh vretenc, poškodbe pete in zapestja, poleg tega pa tudi opekline, zaradi katerih je potrebovala nujno zdravniško pomoč. Prav poškodbe hrbtenice naj bi pomenile najtežji del okrevanja, saj jo čaka dolgotrajna rehabilitacija, da bi ponovno pridobila čim več gibljivosti. 

Novico je po poročanju medijev v ponedeljek zvečer razkril argentinski novinar Ángel de Brito v oddaji LAM, pri čemer naj bi mu dogodek potrdila njena mama Celia Cuccittini. Sporočilo, ki je vsaj delno pomirilo javnost: María Sol naj bi bila izven smrtne nevarnosti. Po nesreči so jo prepeljali iz Miamija v Rosario v Argentini, kjer naj bi že začela zdravljenje in rehabilitacijo. Družina Messi, ki slovi po tem, da je močno povezana, naj bi ji stala ob strani – tako čustveno kot pri organizaciji okrevanja.

Prestavljena poroka

María Sol bi se morala 3. januarja 2026 v Rosariu poročiti z Juliánom »Tulijem« Arellanom, trenerjem Inter Miamija U-19 in partnerjem, s katerim naj bi bila skupaj več kot desetletje. Poroko so po poročanju medijev preložili za nedoločen čas. Mediji še dodajajo, da je María Sol v primerjavi z bratom živela precej bolj umaknjeno; ukvarja se z lastnimi projekti in naj bi delovala kot podjetnica ter modna oblikovalka, del časa pa je živela tudi v Španiji, preden se je vrnila v Argentino. 

V javnosti so se medtem zvrstili številni izrazi podpore – ne le iz kroga bližnjih, temveč tudi med navijači ter ljudmi iz sveta športa in mode, ki ji želijo čim hitrejše okrevanje.

Več iz teme

Lionel MessiMessiArgentinanogometnesrečapoškodbaporokaprometna nesrečasestraMaria Sol
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

