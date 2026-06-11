Šok za oboževalce! Aretirali turško igralko, ki jo obožujejo tudi Slovenci

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Turčijo je zgodaj zjutraj pretresla novica, ki je v hipu pritegnila pozornost tamkajšnje javnosti, pa tudi številnih ljubiteljev turške produkcije po regiji.
Po poročanju lokalnih medijev so državne oblasti sprožile obsežno policijsko operacijo, katere cilj je razbitje domnevne mreže, povezane z nezakonito trgovino z mamili. Medijski zapisi nakazujejo, da je bila celotna akcija izvedena v strogi tajnosti, med pridržanimi pa naj bi bila tudi nekatera najbolj znana imena turške estrade in igralskega sveta. Posebno zanimanje je vzbudil podatek, da naj bi se pod preiskavo znašla tudi igralka Beren Saat, ki jo gledalci pr nas poznajo po odmevnih vlogah v priljubljenih serijah.
Po poročanju medijev so policijske enote v zgodnjih jutranjih urah izvedle sočasne hišne preiskave na več lokacijah, pri čemer naj bi pridržali večje število osumljencev. Na seznamu oseb, zajetih v preiskavo, naj bi bilo skupno 22 imen. Poleg slavne igralke turški mediji v povezavi s to akcijo omenjajo tudi pevca Kenana Doğuluja ter igralca in televizijskega voditelja Enisa Arıkana. Po doslej znanih informacijah preiskovalna dejanja še potekajo, tamkajšnji portali pa poudarjajo, da bi se lahko val aretacij v prihodnjih dneh še nadaljeval.
Beren Saat slovenskim gledalcem ni neznano ime, saj smo jo lahko spremljali tudi na naših televizijah. Na POP TV je leta 2010 nastopila v turški uspešnici Prepovedana ljubezen (Aşk-ı Memnu), kjer je igrala Bihter, mlado žensko, ujeto v prepovedano razmerje, serija pa je veljala za pravo turško senzacijo. Še bolj prepoznavna je postala z vlogo Fatmagül v pretresljivi nadaljevanki Izgubljena čast (Fatmagül'ün Suçu Ne?), ki so jo v Sloveniji predvajali na Planet TV. Prav ta vloga ji je prinesla velik mednarodni odmev, saj je serija odpirala tudi vprašanja nasilja nad ženskami, sramu in odnosa družbe do žrtev. Med njenimi najbolj znanimi vlogami so še Kösem Sultan v zgodovinski seriji Muhteşem Yüzyıl: Kösem, nadaljevanju priljubljenega Sulejmana Veličastnega, ter Atiye v Netflixovi seriji The Gift. Saat tako velja za eno največjih zvezd turških serij, ki so si v zadnjih letih izborile veliko priljubljenost tudi med slovenskimi gledalci.