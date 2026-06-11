Šok za oboževalce! Aretirali turško igralko, ki jo obožujejo tudi Slovenci

Turčijo je zgodaj zjutraj pretresla novica, ki je v hipu pritegnila pozornost tamkajšnje javnosti, pa tudi številnih ljubiteljev turške produkcije po regiji.

Po poročanju lokalnih medijev so državne oblasti sprožile obsežno policijsko operacijo, katere cilj je razbitje domnevne mreže, povezane z nezakonito trgovino z mamili. Medijski zapisi nakazujejo, da je bila celotna akcija izvedena v strogi tajnosti, med pridržanimi pa naj bi bila tudi nekatera najbolj znana imena turške estrade in igralskega sveta. Posebno zanimanje je vzbudil podatek, da naj bi se pod preiskavo znašla tudi igralka Beren Saat, ki jo gledalci pr nas poznajo po odmevnih vlogah v priljubljenih serijah.

Po poročanju medijev so policijske enote v zgodnjih jutranjih urah izvedle sočasne hišne preiskave na več lokacijah, pri čemer naj bi pridržali večje število osumljencev. Na seznamu oseb, zajetih v preiskavo, naj bi bilo skupno 22 imen. Poleg slavne igralke turški mediji v povezavi s to akcijo omenjajo tudi pevca Kenana Doğuluja ter igralca in televizijskega voditelja Enisa Arıkana. Po doslej znanih informacijah preiskovalna dejanja še potekajo, tamkajšnji portali pa poudarjajo, da bi se lahko val aretacij v prihodnjih dneh še nadaljeval.