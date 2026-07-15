Šokantna preobrazba Toma Cruisa

Tom Cruise je v novi vlogi v filmu Digger skoraj neprepoznaven. Slavni igralec se je pod plastmi ličil in protetičnih dodatkov popolnoma spremenil, pri projektu pa sodeluje z z oskarjem nagrajenim režiserjem Alejandrom Gonzálezom Iñárritujem. Objava prvega napovednika je sprožila številne odzive. Film, ki bo premiero doživel drugega oktobra letos, po letih uspehov v akcijskih franšizah, kot sta Top Gun in Misija: Nemogoče, pomeni njegovo vrnitev k zahtevnejšim dramskim vlogam, navaja T-portal.

Cruise slovi kot igralec, ki se popolnoma posveti filmskemu ustvarjanju, pri filmu Digger pa je, da bi čim bolje razumel režiserjevo vizijo, uporabil posebno metodo. Razkril je, da mu je Iñárritu več dni na glas prebiral scenarij: »Alejandro si je vzel nekaj dni, da mi je samo bral scenarij. Poslušal sem vse, kar je imel v mislih, da bi lahko to razumel in vedel, kako lahko prispevam k najinemu sodelovanju,« je ob predstavitvi napovednika v studiu Warner Bros povedal Cruise.

Vrhunec štiridesetletne kariere

Čeprav je s filmom Top Gun: Maverick znova navdušil občinstvo po svetu, meni, da je Digger njegov najzahtevnejši projekt doslej. Iñárritu je idejo za film razvijal že od leta 2015, Tomu pa jo je predstavil pred približno sedmimi leti. Režiser je zvezdnik. Režiser je dodal, da nobeden od njiju do zdaj ni ustvaril česa podobnega.

Studio Warner Bros upa, da bo Cruiseova nova vloga znova pokazala, da ni le vrhunski kaskader, temveč tudi izjemen igralec, ki je bil trikrat nominiran za oskarja. Njegova preobrazba je ena najbolj opaznih po vlogi Lesa Grossmana v komediji Tropska nevihta. »Nikoli nisem imel projekta, ki bi me tako izzval, prav tako ne Alejandro, ko sva se lotila tega. Ko boste videli ta film, boste videli nekaj popolnoma novega in izvirnega,« je dejal Cruise.