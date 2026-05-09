Šokantna smrt zvezdnika resničnostnega šova (35): našli so ga v grozljivem stanju, njegova zadnja objava pa vzbuja srh

Jake Hall, 35-letni zvezdnik britanskega resničnostnega šova The Only Way Is Essex, so našli mrtvega v vili na Mallorci. Policija preiskuje okoliščine smrti, glavna teorija pa je, da je v tragični nesreči med zabavo z glavo prebil steklena vrata.

Tragedija se je zgodila v sredo zjutraj, ko so policiste okoli 7.30 poklicali v luksuzno vilo. Tam jih je pričakal grozljiv prizor: 35-letni Hall je ležal v mlaki krvi s smrtnimi poškodbami glave, ki so jih povzročili stekleni drobci. V vili so našli tudi štiri moške in dve ženski, ki so s Hallom preživeli noč. Povedali so, da so se po nočnem izhodu vrnili v vilo, kjer so nadaljevali zabavo. Nihče ni bil aretiran, truplo pa so poslali na obdukcijo.

Preiskavo vodi španska civilna garda, osredotočajo pa se na teorijo o nesrečnem dogodku. »Osredotočamo se na teorijo, da je žrtev umrla v tragični nesreči, potem ko je z glavo udarila v steklena vrata,« je za Daily Mail dejal policijski vir. Kljub temu ne izključujejo niti drugih možnosti, omenja se tudi hipoteza o samopoškodovanju pod vplivom alkohola in drog. Končno besedo bodo dali rezultati obdukcije in toksikoloških preiskav.

Dodatno mero skrivnostnosti primeru dodajajo izjave sosedov. Eden od njih je povedal, da je dan prej slišal skupino govoriti o drogah. Isti sosed se je okoli druge ure zjutraj zbudil zaradi močnega hrupa. »Slišal sem zelo glasen zvok, kot da bi nekaj vrtali. Čutil sem, kako se tresejo stene. Po petih minutah so nehali,« je navedel in dodal, da družba sicer ni povzročala težav.

Le nekaj ur pred smrtjo je Hall objavil videoposnetek, na katerem pleše ob pesmi skupine Rolling Stones. Ob posnetku je pustil pomenljivo sporočilo: »Življenje je včasih sranje, a poskušal si bom zapomniti dobre stvari ... ustvarjam umetnost v številnih oblikah,« je zapisal. Zdi se, da je Hall v umetnosti res našel nov smisel, saj so pred dvema tednoma v Španiji razstavili njegovo prvo skulpturo.

»Uničujoče novice. To je strašna izguba za svet,« je zapisal DJ Fat Tony. Hall, ki je zaslovel leta 2015, je za seboj pustil hčer River, ki jo je dobil v burni zvezi z Misse Beqiri. Ta zveza se je končala tudi s prepovedjo približevanja. Njegova smrt se je zgodila manj kot dva meseca po tem, ko so njegovega kolega Jordana Wrighta našli mrtvega v Phuketu.