Šokantne obtožbe proti princu Andrewu v novi knjigi! Verjel naj bi, da je »seks njegova rojstna pravica«

V Veliki Britaniji in ZDA buri duhove napoved izida spominske knjige pokojne Virginie Giuffre, ene najvidnejših žrtev Jeffreyja Epsteina. V delu z naslovom Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice (Nikogaršnje dekle: Spomini na preživetje zlorabe in boj za pravico), ki bo izšlo 21. oktobra, naj bi Giuffrejeva med drugim razkrila podrobnosti treh domnevnih srečanj s princem Andrewom, do katerih naj bi prišlo, ko je bila stara komaj 17 let.

Po poročanju tabloida The Sun Giuffre v knjigi opisuje, da ji je Andrew po enem od srečanj hladno rekel »hvala« v značilnem britanskem naglasu. Po prvem srečanju naj bi ji Ghislaine Maxwell naslednje jutro rekla: »Dobro si opravila, princ se je zabaval.«

Virginia Giuffre s svojim odvetnikom Davidom Boiesom. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

V knjigi piše tudi, da je princ do nje gojil občutek samoumevne pravice — kot da je spolni odnos z njo nekaj, kar mu pripada. Po njenih navedbah je bil po enem od dogodkov za srečanje plačan znesek 15.000 ameriških dolarjev (okrog 12.800 evrov).

Zlorabe, Epstein in razvpiti posnetek

Knjiga, ki jo je Giuffrejeva napisala v sodelovanju z novinarko Amy Wallace še pred svojo smrtjo aprila letos, opisuje njene izkušnje z Epsteinom in Maxwellovo. Epstein je leta 2019 umrl v zaporu, Maxwellova pa trenutno prestaja 20-letno zaporno kazen zaradi trgovine z ljudmi.

Ghislaine Maxwell in Jeffrey Epstein FOTO: Handout/Afp

Giuffrejeva navaja, da je ravno ona Epsteinu iz svoje sobe prinesla fotoaparat, s katerim je nastala razvpit posnetek nje in princa Andrewa, domnevno 13. marca 2001. V knjigi opisuje tudi dogodek v londonskem nočnem klubu Tramp, kjer naj bi ji princ kupoval koktajle, nerodno plesal in se obilno potil.

Andrew vse obtožbe zanika

Princ Andrew je vse očitke dosledno zanikal. Leta 2022 je z Giuffrejevo dosegel zunajsodno poravnavo v višini približno 12 milijonov funtov, brez priznanja krivde. Kljub temu knjiga odpira stare rane in bi lahko povzročila nove težave za nekdanjega vojvodo Yorškega, ki je zaradi afere že pred leti izgubil številne javne funkcije in ugled v kraljevi družini.