Šokantno priznanje Ariane Grande: »Antidepresive sem mešala z alkoholom …«

Medtem ko so oboževalci in mediji izražali zaskrbljenost zaradi njene vitke postave, se je pevka odločila razkriti bolečo resnico, ki se je skrivala za pročeljem popolnega videza. Njeno priznanje ni le šokiralo javnosti, temveč je odprlo pomembno razpravo o duševnem zdravju in nevarnostih površnega presojanja. V nizu iskrenih izjav je Ariana Grande razbila iluzijo, v katero so glede njenega življenja mnogi verjeli. Omenila je obdobje, ki je bilo po prepričanju oboževalcev najbolj zdravo, in poudarila, da je bilo daleč od tega. V videu na TikToku in kasnejših intervjujih je razkrila temno ozadje svojega takratnega stanja:

»Telo, s katerim primerjate moje zdajšnje telo, je bilo moja najbolj nezdrava različica. Jemala sem veliko antidepresivov, zraven pila alkohol in se slabo prehranjevala. Ko sem bila v vaših očeh videti zdravo, sem bila na najnižji točki svojega življenja, čeprav menite drugače, to v resnici ni bilo moje zdravo stanje.« Ta izjava je odmevala po vsem svetu, saj je pevka pogumno pokazala razliko med zunanjim videzom in notranjim trpljenjem ter poudarila, da »ima zdravje veliko obrazov. V senci bleščeče kariere Ariana že leta bije boj z duševnim zdravjem. Spregovorila je o posttravmatski stresni motnji, ki se je pojavila po terorističnem napadu na njenem koncertu v Manchestru leta 2017, kjer je umrlo 22 ljudi. Po navedbah virov je tesnoba, še posebej med naporno promocijsko turnejo za film Žlehtnoba, pri njej pogosto zrasla čez vse meje.

Stres se je še povečal, ko jo je na rdeči preprogi napadel oboževalec, kar je okrepilo njen posttravmatski stres. Poleg tega se že od otroštva spopada z obsesivno-kompulzivno motnjo. Terapijo je večkrat označila kot rešitev, saj ji je, kot pravi, mnogokrat rešila življenje. Soočena z množico komentarjev na družbenih omrežjih je kot opomnik javnosti Ariana znova delila star intervju. V čustvenem pogovoru, kjer jo je tolažila kolegica Cynthia Erivo, je povedala:

»V današnji družbi obstaja prevelika lahkotnost pri komentiranju videza drugih, tega, kar mislimo, da se dogaja za kulisami, ali njihovega zdravja, česar sploh ne bi smeli početi. To je res nevarno.« Dodala je, da se že od svojega 16. leta počuti kot vzorec v petrijevki. Čeprav poudarja, da je danes psihično močnejša, in da se je odmaknila od strogih diet, naj bi bila njena družina še vedno zaskrbljena. Po navedbah anonimnega vira naj pevka ne bi bila najboljše in jo bližnji spodbujajo, naj več pozornosti nameni sebi. Kljub temu ni sama. Ima močno podporo, njena najmočnejša opora pa je Cynthia Erivo, ki jo opisuje kot sestro in zaščitnico. Ta je bila v najtežjih trenutkih stalno ob njej in je skrbela za njeno počutje, piše The Mirror.