Solze zaradi Michaela J. Foxa

Tokrat igralec Michael J. Fox na podelitev nagrad emmy ni prišel po novo priznanje za svoje igralsko delo, temveč je prejel humanitarno nagrado Bob Hope, ki mu je bila podeljena za več desetletij dolgo prizadevanje za boljše življenje ljudi s Parkinsonovo boleznijo. Igralec je zaradi sprejema občinstva na prizorišče stopil vidno ganjen. Priznanje mu je izročila njegova nekdanja soigralka iz serije Dobra žena, Julianna Margulies, Fox pa je nato imel govor, v katerem je posebno mesto namenil svoji družini, povzema USA Today.

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»Skrbelo me je, ali bo to vplivalo na moje delo.«

Pred kolegi in občinstvom se je spomnil obdobja, ko je prvič izvedel, da ima Parkinsonovo bolezen. Namesto da bi o diagnozi takoj javno spregovoril, se je odločil, da jo bo nekaj časa skrival, saj ga je bilo strah, kako bo bolezen vplivala na njegovo poklicno življenje. »Hvaležen sem Tracy in najinim otrokom za njihove žrtve, potrpežljivost in ljubezen. Tega si ne morete niti predstavljati. Sprva sem skrival diagnozo. Skrbelo me je, ali bo to vplivalo na moje delo in odnos z občinstvom.«

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»Spraševal sem se, ali bi se mi smejali, če bi vedeli, da sem bolan,« je še dejal. Njegov strah se ni uresničil. Namesto obsojanja mu je občinstvo izkazalo podporo in mu dalo dodatno moč, da je nadaljeval z delom ter govoril o bolezni, ki je že vrsto let del njegovega življenja.

Občinstvo mu je pokazalo, da ni izgubil najpomembnejšega

Igralec je prav podporo gledalcev in kolegov navedel kot enega od razlogov, zaradi katerih je lahko nadaljeval. »Vsi ste tako spodbudni in zaradi vas sem se počutil, kot da lahko s tem nadaljujem. Nisem izgubil tega, s čimer se ukvarjam, in nihče mi tega ni mogel vzeti. Vse to po vaši zaslugi, ker ste stopili ob mene,« je povedal igralec.

Njegove besede so v dvorani sprožile močan odziv. Ob koncu govora je občinstvo vstalo in ga še enkrat pozdravilo z dolgim aplavzom. Za Foxa priznanje ni zgolj simbolična nagrada. Predstavlja vrhunec več desetletij dolgega dela, s katerim si je prizadeval spremeniti način, kako se govori o Parkinsonovi bolezni, ter pospešiti iskanje učinkovitejših načinov zdravljenja.

Od skrivanja diagnoze do ene največjih bitk proti Parkinsonovi bolezni

Leta 1998 je javno razkril, da so mu leta 1991, ko je imel 29 let, diagnosticirali Parkinsonovo bolezen. Dve leti pozneje je ustanovil fundacijo, namenjeno raziskovanju bolezni in iskanju novih možnosti zdravljenja. Televizijska akademija se je prav zaradi njegovega dolgoletnega humanitarnega dela odločila, da mu podeli nagrado Bob Hope. Priznanje je namenjeno članu televizijske industrije, čigar človekoljubna prizadevanja so pustila trajen pečat v družbi.

Po podatkih Akademije je fundacija, ki jo je ustanovil Fox, medtem postala največji svetovni neprofitni finančni podpornik raziskav Parkinsonove bolezni. S svojimi različnimi programi je podprla raziskave v vrednosti več kot 2,6 milijarde evrov.

Več kot igralsko priznanje

Čeprav se ga občinstvo po vsem svetu spominja po velikih televizijskih in filmskih vlogah, je Fox v zadnjih desetletjih postal veliko več kot le igralec, ki se spopada z resno boleznijo. Njegov javni boj je pripomogel k večji prepoznavnosti Parkinsonove bolezni, delo njegove fundacije pa je omogočilo financiranje številnih raziskav.

Zato so bile ovacije in solze ganjenosti, s katerimi so ga sprejeli na podelitvi emmyjev, svojevrstno priznanje ne le njegovi karieri, temveč tudi njegovi vztrajnosti, da je lastno izkušnjo spremenil v pomoč drugim. Njegove besede o strahu, da se mu bodo ljudje zaradi bolezni smejali, pa so pokazale, kako dolgo pot je prehodil: od skrivanja diagnoze do trenutka, ko je vsa dvorana vstala in mu zaploskala.