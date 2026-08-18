Sosed Hayden Panettiere opisal grozljiv prizor v stanovanjskem bloku po domnevnem predoziranju

Na dan so prišle nove podrobnosti o tragični smrti Hayden Panettiere. Eden od njenih sosedov je opisal, kaj ve o trenutkih, preden je 36-letna igralka umrla. Igralka, najbolj znana po vlogah v serijah Nashville in Heroes, je v nedeljo, 16. avgusta, žal umrla, novica o njeni smrti pa je sprožila številne izraze sožalja nekdanji otroški zvezdnici. Panettiere se je v zadnjih letih spopadala s poporodno depresijo in zasvojenostjo. Skrbništvo nad svojo hčerko Kayo je prepustila nekdanjemu partnerju Vladimirju Kličku. V zadnjih mesecih je spregovorila tudi o nekaterih pretresljivih obtožbah in izkušnjah iz obdobja, ko je bila še otroška igralka.
Obdukcija je bila opravljena, vendar uradni vzrok smrti zvezdnice, rojene v Južni Karolini, še ni znan. Reševalci so sicer povedali, da so jo na njenem naslovu v Greenvilleu našli v stanju srčnega zastoja. To se ujema tudi z navedbami enega od sosedov Panettierejeve, ki je povedal, da je na dan njene nenadne smrti slišal govorice o tem, da se je v njihovem stanovanjskem kompleksu nekdo zgrudil.
Micah Lee, ki prav tako živi v kompleksu Judson Mill Lofts, je za WYFF povedal: »Hodniki so precej votli, zato se zvok širi po vsem objektu. Slišal sem, da se je nekdo zgrudil. Potem se je govorilo o srčnem zastoju. Ničesar od tega ne morem potrditi. To je samo tisto, kar sem slišal.« Ko so drugi stanovalci izvedeli, da se je Panettierejeva zgrudila, so se zbrali na hodniku stavbe. Pozneje so bili šokirani, saj so najverjetneje videli, kako so njeno truplo odnesli iz objekta. Tudi posnetek klica na številko 911 je razkril, da je eden od dispečerjev Panettierejevo opisal kot osebo v srčnem zastoju, nato pa je moški dispečer omenil možnost, da je šlo za predoziranje. Razglasili so jo za mrtvo na kraju dogodka, manj kot uro po klicu v sili.
Okrožni mrliški oglednik Ellisa je v izjavi, ki jo je objavil People, povedal: »Ob obdukciji niso odkrili znakov poškodb, ki bi prispevale k smrti.« Dodal je, da vzrok in način smrti še nista dokončno določena. »Vzrok in način smrti ostajata predmet nadaljnje preiskave in izvedbe dodatnih analiz. Preiskava je še vedno aktivna in poteka. Trenutno drugih podrobnosti ni mogoče objaviti.«
Izjava je razkrila tudi podrobnosti o prihodu reševalcev. Klic na številko 911 je bil v Greenvilleu v Južni Karolini sprejet približno ob 13.51 po lokalnem času v nedeljo. »Reševalci in službe nujne medicinske pomoči so prispeli na kraj in našli žensko v srčnem zastoju. Osebje nujne medicinske pomoči je začelo izvajati napredne postopke oživljanja, vendar so bili poskusi oživljanja neuspešni. Oseba je bila ob 14.32 razglašena za mrtvo,« so zapisali. Izjava njenega očeta Skipa se je glasila: »Z globoko žalostjo sporočamo tragično smrt naše ljubljene Hayden. Bila je neverjetno svetla osebnost in naravna sila, ki je vsem, ki so jo poznali – ter milijonom, ki so jo spremljali na televizijskih zaslonih – prinašala neizmerno ljubezen in veselje.«
Časovnica težavne hollywoodske kariere Hayden Panettiere
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Avgust 1989 - Hayden Panettiere se je rodila gasilcu Skipu Panettiereju in Lesley Vogel, ki je pozneje postala njena menedžerka.
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1990 - Panettierejeva se je pri komaj 11 mesecih pojavila v televizijskem oglasu, pozneje pa je kot otroška igralka dobivala ponavljajoče se vloge v televizijskih nadaljevankah.
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2004/2005 - Pri 15 letih je Panettierejeva povedala, da ji je nekdo iz njene ekipe začel ponujati »tablete za dobro voljo«. Pozneje je za revijo People povedala: »Namenjene so bile temu, da bi bila med intervjuji bolj živahna. Nisem imela pojma, da to ni primerno oziroma kakšna vrata bi mi to lahko odprlo, ko je šlo za mojo zasvojenost.«
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2006 - Pri 17 letih je Panettierejeva dobila eno najpomembnejših vlog v svoji karieri – vlogo Claire Bennet v seriji Heroes.
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2007–2009 - Panettierejeva je pozneje v svojih spominih This Is Me: A Reckoning (v prevodu To sem jaz: obračun) razkrila več pretresljivih dogodkov, ki naj bi se zgodili v tem obdobju. Pri 18 letih naj bi jo nekdo, ki mu je zaupala in ga videla kot zaščitnika, odpeljal na jahto. Tam naj bi jo položil v posteljo poleg »zelo slavnega golega moškega«. Leta 2008 je trdila, da jo je vodilni predstavnik televizijske mreže na neki zabavi poljubil na ustnice. Pri 19 letih naj bi jo »zelo spoštovan in nagrajen igralec« prevaral oziroma prelisičil tako, da je skozi odpet razporek njegovih hlač videla njegova moda. Leta 2007 je začela tudi zvezo s soigralcem iz serije Heroes Milom Ventimiglio. Ona je bila stara 18 let, on pa 30. Razšla sta se leta 2009.
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2009 - Panettierejeva je začela zvezo z ukrajinskim boksarjem Vladimirjem Kličkom. Medtem je njen oče Skip po priznanju krivde oziroma izjavi no contest zaradi nasilja nad zakonsko partnerico dobil dve leti pogojne kazni brez formalnega nadzora.
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2013 - Panettierejeva in Kličko sta se zaročila.
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December 2014 - Rodila se je hčerka Panettierejeve in Klička, Kaya. Panettierejeva je imela izjemno težko nosečnost. Med carskim rezom je močno krvavela in morala prestati triurno operacijo.
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2015 - Panettierejeva je začela trpeti za hudo poporodno depresijo. Pozneje je v podcastu On Purpose Jaya Shettyja povedala: »Vedela sem, da je nekaj strašno, strašno narobe. Z njo [Kayo] se nisem povezala tako, kot bi se morala.« Svoje težave z duševnim zdravjem je poskušala obvladovati z alkoholom in se vključila v zdravljenje, ko je bila Kaya stara štiri mesece. Pozneje je povedala, da je postala odvisna od zdravil za spanje, nato pa se je zatekla k pitju vodke.
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2018 - Kličko je Panettierejevi predložil dokumente o skrbništvu in zahteval popolno skrbništvo nad Kayo. Sprva se je temu upirala, vendar je na koncu pristala, da se Kaya preseli h Kličku v Ukrajino. V svojih spominih je zapisala: »To, da vsak dan nisem pod isto streho z njo, je bila najbolj boleča izkušnja mojega življenja.«Istega leta se je končala njena dolgoletna vloga v televizijski seriji Nashville, nato pa pet let ni dobila nobene nove televizijske ali filmske vloge. Istega leta je začela zvezo z igralcem Brianom Hickersonom.
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2020 - Panettierejeva je osem mesecev preživela na rehabilitaciji. Doživljala je hude simptome odtegnitve alkohola, med drugim nespečnost in močne glavobole. Medtem je bil njen zdaj že nekdanji partner Hickerson obtožen kaznivega dejanja nasilnega napada.
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2021 - Hickerson je priznal oziroma se ni prerekal proti dvema kaznivima dejanjema povzročitve poškodb zakoncu, zunajzakonskemu partnerju, dekletu ali staršu otroka. Obsojen je bil na 45 dni zapora in štiri leta pogojne kazni.
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2023 - Panettierejeva se je vrnila k igranju in ponovila svojo vlogo Kirby Reed v filmu Scream VI. Istega leta je njen brat Jansen umrl pri 28 letih zaradi povečane srčne mišice.
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Maj 2026 - Panettierejeva je izdala svoje spomine, v katerih je navedla pretresljive obtožbe o filmskih zvezdnikih in vodilnih predstavnikih filmske industrije iz obdobja, ko je bila najstnica. Spregovorila je tudi o svoji izkušnji s poporodno depresijo in povedala, da je biseksualna.
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Avgust 2026 - Panettierejeva je tragično umrla. Policija je sporočila: »Predhodna preiskava ni pokazala nobenih znakov kaznivega dejanja ali sumljivih okoliščin,« poroča LADbible.