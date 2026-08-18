Sosed Hayden Panettiere opisal grozljiv prizor v stanovanjskem bloku po domnevnem predoziranju

Na dan so prišle nove podrobnosti o tragični smrti Hayden Panettiere. Eden od njenih sosedov je opisal, kaj ve o trenutkih, preden je 36-letna igralka umrla. Igralka, najbolj znana po vlogah v serijah Nashville in Heroes, je v nedeljo, 16. avgusta, žal umrla, novica o njeni smrti pa je sprožila številne izraze sožalja nekdanji otroški zvezdnici. Panettiere se je v zadnjih letih spopadala s poporodno depresijo in zasvojenostjo. Skrbništvo nad svojo hčerko Kayo je prepustila nekdanjemu partnerju Vladimirju Kličku. V zadnjih mesecih je spregovorila tudi o nekaterih pretresljivih obtožbah in izkušnjah iz obdobja, ko je bila še otroška igralka.

Obdukcija je bila opravljena, vendar uradni vzrok smrti zvezdnice, rojene v Južni Karolini, še ni znan. Reševalci so sicer povedali, da so jo na njenem naslovu v Greenvilleu našli v stanju srčnega zastoja. To se ujema tudi z navedbami enega od sosedov Panettierejeve, ki je povedal, da je na dan njene nenadne smrti slišal govorice o tem, da se je v njihovem stanovanjskem kompleksu nekdo zgrudil.

Micah Lee, ki prav tako živi v kompleksu Judson Mill Lofts, je za WYFF povedal: »Hodniki so precej votli, zato se zvok širi po vsem objektu. Slišal sem, da se je nekdo zgrudil. Potem se je govorilo o srčnem zastoju. Ničesar od tega ne morem potrditi. To je samo tisto, kar sem slišal.« Ko so drugi stanovalci izvedeli, da se je Panettierejeva zgrudila, so se zbrali na hodniku stavbe. Pozneje so bili šokirani, saj so najverjetneje videli, kako so njeno truplo odnesli iz objekta. Tudi posnetek klica na številko 911 je razkril, da je eden od dispečerjev Panettierejevo opisal kot osebo v srčnem zastoju, nato pa je moški dispečer omenil možnost, da je šlo za predoziranje. Razglasili so jo za mrtvo na kraju dogodka, manj kot uro po klicu v sili.

Okrožni mrliški oglednik Ellisa je v izjavi, ki jo je objavil People, povedal: »Ob obdukciji niso odkrili znakov poškodb, ki bi prispevale k smrti.« Dodal je, da vzrok in način smrti še nista dokončno določena. »Vzrok in način smrti ostajata predmet nadaljnje preiskave in izvedbe dodatnih analiz. Preiskava je še vedno aktivna in poteka. Trenutno drugih podrobnosti ni mogoče objaviti.«

Izjava je razkrila tudi podrobnosti o prihodu reševalcev. Klic na številko 911 je bil v Greenvilleu v Južni Karolini sprejet približno ob 13.51 po lokalnem času v nedeljo. »Reševalci in službe nujne medicinske pomoči so prispeli na kraj in našli žensko v srčnem zastoju. Osebje nujne medicinske pomoči je začelo izvajati napredne postopke oživljanja, vendar so bili poskusi oživljanja neuspešni. Oseba je bila ob 14.32 razglašena za mrtvo,« so zapisali. Izjava njenega očeta Skipa se je glasila: »Z globoko žalostjo sporočamo tragično smrt naše ljubljene Hayden. Bila je neverjetno svetla osebnost in naravna sila, ki je vsem, ki so jo poznali – ter milijonom, ki so jo spremljali na televizijskih zaslonih – prinašala neizmerno ljubezen in veselje.«

Časovnica težavne hollywoodske kariere Hayden Panettiere