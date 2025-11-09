  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
V KNJIGI SPOMINOV

Španski kralj prvič spregovoril o skrivnosti, ki jo je v sebi nosil 70 let, nekoga je ubil

Juan Carlos je bil star komaj 18 let in vse od tragičnega dogodka o tem ni črhnil besede.
Nekdanji španski kralj že nekaj let živi v Dubaju. Foto: Gulliver/Getty images
Nekdanji španski kralj že nekaj let živi v Dubaju. Foto: Gulliver/Getty images
B. K. P.
 9. 11. 2025 | 14:52
2:50
A+A-

Nekdanji španski kralj Juan Carlos I., nad katerega se v letih, odkar je vladanje predal sinu Felipeju, afere zgrinjajo ena za drugo, je zdaj kar sam poskrbel za nov škandal. Odločil se je namreč, da napiše knjigo spominov, ki je pred dnevi ugledala tudi luč sveta, v njej pa Juan Carlos I. piše tudi o dogodku iz svoje mladosti, ki je močno zaznamoval tako njega kot celotno njegovo družino.

Pred skoraj 70 leti, ko sta bila oba še najstnika, je namreč ustrelil in ubil svojega brata Alfonsa. V iskreni izpovedi je nekdanji monarh priznal, da večino svojega življenja o incidentu ni črhnil besede, saj da o njem ni rad govoril, tokrat je to storil »prvič v več desetletjih«. »Od te tragedije si ne bom opomogel. Resnost dogodka in njegova teža me bodo spremljali za vedno,« med drugim prizna nekdanji kralj, ki je bil do zdaj bolj znan zaradi izredno dolge vrste ljubic, s katerimi je večkrat prevaral tudi ženo kraljico Sofijo.

Kot v svoji avtobiografiji, ki je za zdaj na voljo le v francoskem jeziku, pripoveduje Juan Carlos I., se je tragedija zgodila davnega leta 1956, ko sta se brata v družinski hiši na Portugalskem »igrala« s pištolo. Od okrog 500 strani je najbolj travmatičnemu dogodku v svojem življenju namenil dve.

Preiskave nikoli ni bilo

»Nabojnika ni bilo v pištoli, odstranila sva ga, zato sva bila prepričana, da je varna. Sanjalo se nama ni, da je v ležišču ostal en naboj. Pištolo sem usmeril v zrak in sprožil. Naboj se je odbil od stropa in zadel brata naravnost v čelo. Umrl je v očetovem naročju,« se je izpovedal Juan Carlos I.

Avtobiografija je za zdaj na voljo le v francoščini. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Avtobiografija je za zdaj na voljo le v francoščini. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Preiskave nesreče s strelnim orožjem nikoli ni bilo, je pa takrat 18-letnega Juana Carlosa oče, ko je videl, kaj se je zgodilo, menda prijel za vrat in zarjul: »Prisezi mi, da tega nisi storil nalašč!« Njun oče Juan de Borbón, barcelonski grof, je mrtvega Alfonsa, ki je imel komaj 14 let, nato pokril s špansko zastavo, pištolo vrgel v morje in Juana Carlosa poslal nazaj v strogo vojaško akademijo, ki jo je obiskoval. »Obstaja prej in potem,« je še zapisal Juan Carlos I. in dodal: »Še vedno mi je težko govoriti o tem in ne mine dan, da ne bi mislil o tem. Pogrešam ga, želim si, da bi ga imel ob sebi in se pogovarjal z njim. Izgubil sem prijatelja, zaupnika. Za seboj je pustil neizmerno praznino. Če ne bi umrl, bi bilo moje življenje manj mračno, manj nesrečno.«

Več iz teme

Juan CarlosŠpanijakraljevinakraljspominiuboj
ZADNJE NOVICE
15:15
Novice  |  Slovenija
NA ROBU

Slovenska strokovnjakinja razkrila resnico o alkoholu (VIDEO)

Erzarjeva je izpostavila alkoholizem kot eno najpogostejših oblik prenašanja travm v Sloveniji.
9. 11. 2025 | 15:15
15:15
Novice  |  Slovenija
ZAKLAD FILMSKE KULTURE

Čudoviti piranski trg je postal filmska zvezda, ki jo občudujejo po vsem svetu (FOTO)

Prvomajski trg je najprepoznavnejša točka čudovite kulise filmov različnih žanrov.
9. 11. 2025 | 15:15
15:00
Bulvar  |  Tuji trači
SPOMINI

Tragična zgodba slavne vnukinje Ernesta Hemingwaya

Vnukinja slavnega pisatelja Ernesta Hemingwaya je bila simbol svoje generacije, vendar se je njeno življenje končalo tragično.
9. 11. 2025 | 15:00
14:59
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Nov državni praznik

O dnevu znanosti.
Branko Babič9. 11. 2025 | 14:59
14:52
Bulvar  |  Tuji trači
V KNJIGI SPOMINOV

Španski kralj prvič spregovoril o skrivnosti, ki jo je v sebi nosil 70 let, nekoga je ubil

Juan Carlos je bil star komaj 18 let in vse od tragičnega dogodka o tem ni črhnil besede.
9. 11. 2025 | 14:52
14:22
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZLJIVO

Strašno odkritje pri naših sosedih, v ordinaciji našli posteljo z varnostnimi pasovi

Splošni zdravnik je obrezoval penise.
9. 11. 2025 | 14:22

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
BLACK FRIDAY

Znana slovenska vplivnica na sodišču?

Petro Parovel so opazili pred sodiščem, kjer se je zbralo tudi nekaj protestnikov, vendar nihče natančno ne ve, kaj se dogaja.
7. 11. 2025 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
BLACK FRIDAY

Znana slovenska vplivnica na sodišču?

Petro Parovel so opazili pred sodiščem, kjer se je zbralo tudi nekaj protestnikov, vendar nihče natančno ne ve, kaj se dogaja.
7. 11. 2025 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

»Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Zakaj izbrati slovenski oblak?

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
Photo
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki