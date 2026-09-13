Splet šokiran nad najnovejšim videom Britney Spears: »Ob pogledu nanjo se ti para srce« (VIDEO)

Ameriška pevka Britney Spears je na Instagramu znova povzročila val zaskrbljenosti med oboževalci. V svojem zadnjem, 45-sekundnem videoposnetku pleše v izjemno kratki in dekoltirani obleki, pri čemer se prime za prsi, nato pa se povzpne na stol, zapeljivo razpre noge in se v visokih škornjih nagne naprej ter izvaja t. i. »twerk«. Čeprav je najbolj razkrivajoče trenutke prekrila z emotikoni, je posnetek še vedno razkril veliko. Dodatno pozornost pa je pritegnil moški v ozadju, ki je videti kot njen zaposleni ter med opravljanjem svojega dela opazuje njeno plesanje.

Ker ima 44-letna zvezdnica komentarje na svojem profilu izklopljene, so se odzivi preselili na omrežje X. Mnogi uporabniki so posnetek označili za njen najbolj drzen doslej, spet drugi pa so se spraševali, kako se je ob tem počutil zaposleni. Nekateri so šli celo tako daleč, da so zapisali, da »pred kamero praktično spolno nadleguje svojega zaposlenega«. Ena izmed uporabnic je komentirala: »Videoposnetek brez spodnjic ali nedrčka pred zaposlenim ... To je bil njen najslabši doslej, kajne?« Drugi uporabnik pa je dodal: »Nekoč je bila ena največjih zvezd na svetu ... Ko jo gledaš takšno zdaj, se ti pari srce.«

Britney je »od nekdaj vrtela boke«

Na drugi strani pa se ob tovrstnem zgražanju oglašajo njeni zagovorniki, med njimi znani spletni ustvarjalec in aktivist Matt Bernstein, ki opozarja na dvojna merila javnosti. Bernstein poudarja, da intenzivno obsojanje njenega plesanja in oblačil razkriva predvsem globoko ukoreninjeno družbeno nesproščenost glede ženske spolnosti in avtonomije telesa. Kritike označuje za lažno zaskrbljene ter opozarja, da je njeno nekonvencionalno vedenje neposredna posledica dveh desetletij življenja pod strogim nadzorom, ujetništvom in neprestanim medijskim pritiskom.

Lažna zaskrbljenost (concern-trolling) je oblika neiskrenega kritiziranja ali obsojanja nekoga pod krinko navidezne skrbi za njegovo dobrobit ali duševno zdravje.

Opozoril je na jasno hinavščino in predsodke glede staranja. Poudaril je, da so Britney v mladosti vsi kovali med zvezde in občudovali njene popolnoma enake plesne gibe, ko pa to počne danes, ko je starejša in ne ustreza več vsem lepotnim standardom, jo družba za to isto početje obsoja ter označuje za nenavadno ali celo noro. Po njegovem mnenju to jasno kaže, kako hitro javnost obrne hrbet ženskam, ko niso več rosno mlade.

Svojo odločno podporo zvezdnici je strnil v odmevni objavi z besedami, da je Britney »OD NEKDAJ vrtela boke«, ter javnost pozval, naj jo naposled pusti na miru, saj je bil ples od nekdaj njena primarna oblika izražanja.