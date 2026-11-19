Hollywoodska igralka Anne Hathaway ima znova razlog za praznovanje! Potem ko je v javnost prišla novica, da je z možem Adamom Shulmanom dobila tretjega otroka, je zdaj razkrit tudi spol novorojenčka. Kot kaže, je po dveh sinovih v njuno družino prišla deklica, poroča portal ET. Spol otroka je razkrila Molly Rogers, kostumografinja filma Hudičevka v Pradi 2, ki je v zgodbi na instagramu objavila fotografijo plišastega medvedka in igralki javno čestitala. »Čestitke ponosni mamici @annehathaway in novemu članu njene družine ... deklici,« je zapisala Rogers. Čeprav je njena objava vzbudila veliko zanimanja, zakonca za zdaj še ni uradno potrdila spola tretjega otroka.

Novica o prihodu novega družinskega člana je v medije prišla le nekaj ur prej, ko je TMZ objavil fotografije igralke, posnete na ulicah New Yorka. Mamico so opazili na sprehodu s prijateljico. Posebno pozornost je pritegnil novorojenček, ki ga je nosila v nosilki na prsih. Igralka je bila nasmejana in videti zelo dobre volje. Anne in Adam sta par od leta 2008, poročila pa sta se septembra 2012. Svoje zasebno življenje poskušata ohranjati stran od javnosti, zlasti ko gre za njune otroke.

FOTO: Profimedia

Prvega sina, Jonathana sta dobila 24. marca 2016, njun drugi sin Jack pa se je rodil novembra 2019. S prihodom tretjega otroka je njuna družina postala petčlanska. Če se informacije o spolu novorojenčka izkažejo za pravilne, je slavna igralka po dveh dečkih dobila še prvo hčerko.