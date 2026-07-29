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POLETNE POČITNICE

Spomini valižanskega princa in princese

Princ William in princesa Kate sta preživela poletje, polno družinskih dogodivščin.
FOTO: Toby Melville/Reuters
FOTO: Toby Melville/Reuters
M. Fl.
 29. 7. 2026 | 13:25
2:39
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Valižanski princ in princesa sta sončne mesece izkoristila za številne dejavnosti skupaj z otroki, trinajstletnim princem Georgeem, dve leti mlajšo princeso Charlotte in osemletnim princem Louisom. »Poletni pregled,« sta zapisala na svojem  instagramu, kjer sta delila poletne spomine. »Hvala vsem, ki ste zadnjih nekaj mesecev naredili tako posebne.« Objavi sta priložila več prisrčnih fotografij, med njimi tudi posnetke z obiska teniškega turnirja Wimbledon, ki sta se ga udeležila skupaj z Georgeem in Charlotte, ter v zadnjih mesecih nastale portrete vseh treh otrok.

Med vrhunci poletja družine Wales so bili Williamov preizkus dirkalnika Formule 1, srečanje z maorsko kraljico Nga wai hono i te po, praznovanje 100. rojstnega dne naravoslovca Davida Attenborougha ter srečanja z znanimi osebnostmi, kot so Robert Irwin, Emma Watson in Benedict Cumberbatch. Kate je poleti v okviru Centra za zgodnje otroštvo Kraljeve fundacije obiskovala otroke. Poleg tega se je udeležila izziva Trije nacionalni vrhovi (National Three Peaks Challenge), s katerim je želela ozaveščati o celostni zdravstveni oskrbi bolnikov z rakom ter podpreti dobrodelno organizacijo Royal Marsden Cancer.

Januarja 2025 je namreč razkrila, da je njen rak v remisiji. »Udeležila sem se izziva Trije nacionalni vrhovi. Ne le kot fizičnega podviga, temveč tudi kot priložnosti za raziskovanje življenja po diagnozi in da nekaj vrnem drugim,« je junija zapisala v objavi na instagramu. »Bolnišnica Royal Marsden mi pomeni zelo veliko, njena oskrba in strokovnost mnogim lspreminjata življenje.« Dodala je: »Zdravljenje, naj bo osebno ali skupno, ni le odpravljanje težav. Gre za iskanje ravnovesja v načinu življenja, med trudom in sprejemanjem, med nadzorom in zaupanjem, med razmišljanjem in preprostim bivanjem. Pogum namreč ne pomeni le vztrajati. Pomeni tudi vedeti, kako ostati prizemljen, povezan in navzoč, ne glede na pot, po kateri hodiš.«

To poletje je bilo za princa in princeso še posebej pomembno, saj je njun najstarejši sin princ George 22. julija dopolnil 13 let in tako uradno vstopil v najstniška leta, z jesenjo pa odhaja na Eaton. Ob njegovem rojstnem dnevu je družina na družbenih omrežjih objavila prisrčen posnetek, ki je znova pokazal, kako zelo je George podoben svojemu očetu. Ob njem so zapisali: »Hvala vsem za današnje rojstnodnevne čestitke Georgeu!«

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