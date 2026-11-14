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Spor v družini Beckham: pomemben korak Victorie

Po več mesecih družinskih nesoglasij naj bi Victoria Beckham naredila pomemben korak k spravi z odtujenim sinom Brooklynom.
FOTO: Albert Gea/Reuters
FOTO: Albert Gea/Reuters
M. Fl.
 14. 11. 2026 | 06:25
4:00
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Družinska drama Beckhamovih dobiva novo poglavje. Victoria Beckham naj bi, s tem, ko je začela postopek za prenos pravic do zaščitene blagovne znamke njegovega imena nanj, sinu Brooklynu ponudila roko sprave. Kot poroča Daily Mail, je bila Victoria doslej edina lastnica registriranih blagovnih znamk z imeni vseh štirih svojih otrok. Dokumenti britanskega urada za intelektualno lastnino razkrivajo, da je Brooklynovo ime registrirala že decembra 2016. Ker registracija poteče decembra letos, bi jo Brooklyn lahko podaljšal s pomočjo svoje pravne ekipe. Vendar Victoria očitno ni želela čakati, da bi se to zgodilo samo od sebe.

Po najnovejših informacijah je že izpolnila potrebno dokumentacijo, da bi vsi trije njeni sinovi:  Brooklyn, Romeo in Cruz postali lastniki blagovnih znamk svojih imen. Vir, ki je blizu družini, je pojasnil, da sta David in Victoria, da bi zaščitila njihove poslovne interese, imena otrok registrirala, ko so bili ti še mladoletni. »Zdaj, ko so vsi sinovi odrasli in imajo lastne kariere ter poslovne projekte, bodo blagovne znamke ob naslednjem podaljšanju registracije prihodnji mesec prenesene nanje,« je povedal vir.

Za časnik The Sun je še poudaril, da Victoria ni zgolj dopustila, da bi registracije potekle, temveč je dejavno sodelovala pri njihovem prenosu. »Ni šlo le za pasivno podaljšanje registracije. Victoria je po prejemu potrebne dokumentacije dejavno poskrbela, da bi prenos blagovnih znamk potekal čim bolj preprosto,« je pojasnil vir.

Resni očitki Brooklyna

Poteza je še posebej zanimiva zaradi resnih obtožb, ki jih je Brooklyn pred časom javno izrekel na račun svojih staršev. Januarja je namreč trdil, da sta ga David in Victoria poskušala prisiliti, da bi se odpovedal pravicam do lastnega imena. Po njegovih besedah bi to lahko vplivalo tudi na njegovo ženo Nicolo Peltz in njune prihodnje otroke. »Poskušala sta me podkupiti, da bi podpisal odpoved pravicam do svojega imena, kar bi vplivalo name, mojo ženo in najine otroke,« je trdil Brooklyn.

Dodal je, da sta starša vztrajala pri podpisu pogodbe še pred njegovo poroko z Nicolo. »Vztrajala sta, da pogodbo podpišem pred datumom poroke, saj naj bi takrat začele veljati njene določbe. Moja zavrnitev je vplivala na njune finančne koristi in od takrat se do mene nista več obnašala enako,« je izjavil.

Viri, ki so blizu družini Beckham, so ponudili drugačno razlago dogodkov. Po njihovih navedbah je bila sporna pogodba povezana s poslovnim dogovorom iz leta 2022, ko je podjetje Authentic Brands Group za 269 milijonov dolarjev kupilo večinski delež v Davidovem podjetju DB Ventures. Namen dokumenta naj bi bil zaščititi pravice Beckhamovih otrok pred morebitnimi omejitvami, ki bi lahko izhajale iz poslovnih pogodb njunih staršev, in ne odvzeti jim nadzora nad lastnimi imeni.

»Šlo je za povsem običajen postopek, katerega namen je bil zaščititi družino. Brooklyn se je odločil, da pogodbe ne bo podpisal, vendar to ničesar ne spremeni, saj nihče nikoli ne bi omejeval njegovih pravic,« je pojasnil vir.

Bo božič prinesel družinsko spravo?

Kljub vsemu bi lahko bila Victorijina zadnja poteza pomemben korak k umiritvi družinskih napetosti. »Brooklyn je svoje nezadovoljstvo že jasno izrazil, ta poteza pa bi lahko končno postavila piko na i v celotni zgodbi. Pred božičem, tako kot vedno, ostaja upanje, da bo sčasoma prišlo do iskrene sprave,« je še povedal vir. Ali bo res pripomogla k izboljšanju odnosov med Brooklynom in njegovimi starši, za zdaj ostaja neznanka. Vendar se zdi, da upanje na ponovno zbližanje družine Beckham še ni ugasnilo.

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