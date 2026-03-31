Sporočilo Celine Dion: »Moram vam povedati nekaj zelo pomembnega.«

Štiri leta potem, ko so ji diagnosticirali neozdravljivo bolezen, ki vpliva na njen glas in sposobnost hoje je Celine Dion napovedala vrnitev na odre. Zvezdnica, znana po mogočnih baladah, kot sta My Heart Will Go On in Because You Loved Me, bo septembra in oktobra v pariški dvorani Paris La Défense Arena, ki sprejme približno 40.000 obiskovalcev izvedla deset koncertov. Napoved o vrnitvi je na instagramu objavila prav na svoj 58. rojstni dan. V sporočilu na družbenih omrežjih je svoj povratek opisala kot najlepše darilo v življenju: »Resnično sem pripravljena na to,« je v videu sporočila oboževalcem. »Počutim se dobro, močno, navdušeno, seveda pa tudi malo nervozno,« povzema Huffington Post.

O svojem zdravstvenem stanju je povedala: »Odlično sem, uspešno obvladujem svoje zdravje in se počutim dobro. Spet pojem, malo celo tudi plešem.« Dodala je čustveno sporočilo o podpori, ki jo je prejemala: »Moram vam povedati nekaj zelo pomembnega: v vseh teh letih sem vsak dan čutila vaše molitve in podporo, vašo dobroto in ljubezen. Hvaležna sem vsem vam. Komaj čakam, da vas ponovno vidim.« Dionova, ena najbolje prodajanih glasbenic vseh časov, ni nastopala v živo od koncerta 8. marca 2020 v Newarku. Njena turneja Courage je bila prekinjena zaradi izbruha kovida-19, kasneje je bila zaradi zdravstvenih razlogov prisiljena odpovedati vse nadaljnje nastope. Vstopnice za napovedane koncerte bodo v prodaji od 7. aprila, pričakuje se izjemno veliko povpraševanje. Oboževalci lahko zanimanje za dogodke prek njene uradne spletne strani izrazijo že od 31. marca.