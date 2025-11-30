Športni vplivnež umrl po bizarnem izzivu, pri katerem je dnevno pojedel 10.000 kalorij

Ruski fitnes vplivnež Dmitry Nuyanzin (30) je umrl potem, ko se je podvrgel bizarnemu izzivu: vsak dan je zaužil 10.000 kalorij, da bi se hitro zredil in nato drastično shujšal. Cilj tega nevarnega »maratona hrane« je bil promovirati njegov program hujšanja, a se je končal tragično.

Cilj je bil šokirati sledilce

Dmitry je želel pridobiti približno 25 kilogramov, ki bi jih nato v rekordnem času izgubil, da bi dokazal učinkovitost svojega programa. Tedne je užival ogromne količine hitre hrane, kot so pice, hamburgerje, čips, torte in pecivo, celoten proces pa je dokumentiral na družbenih omrežjih, kjer ga spremlja več kot 43.000 ljudi.

V enem izmed videoposnetkov je razložil svoj dnevni jedilnik: »Trenutno se redim za svoj tečaj hujšanja, tole je moja 10.000-kalorična dieta. Za zajtrk imam pladenj peciva in polovico torte. Za kosilo običajno pojem 800 gramov cmokov z majonezo. Čez dan grizljam čips, za večerjo pa imam hamburger in dve mali pici.«

Svojim sledilcem je obljubil celo nagrade. V objavi 21. oktobra je zapisal: »Prijatelji! Moj tečaj hujšanja se začne zelo kmalu. Lahko osvojite odlične nagrade in, kar je najpomembneje, oblikujete lepo telo, se naučite zdrave prehrane in začnete uživati v vadbi! Hujšal bom skupaj z vami, zato bo še toliko bolj razburljivo!«

Kot dodatno motivacijo je fitnes trener ponudil 115 evrov vsakomur, ki je imel več kot 100 kilogramov in bi do novega leta izgubil 10 odstotkov telesne teže.

Dmitry Nuyanzin. FOTO: Zaslonski posnetek

Tragičen konec nevarnega eksperimenta

A Nuyanzinov nezdravi režim je imel usodne posledice. Ruski mediji poročajo, da mu je srce med spanjem odpovedalo. Našli so ga mrtvega dan po tem, ko je odpovedal treninge s strankami in prijateljem potožil, da se ne počuti dobro ter da namerava obiskati zdravnika.

Na začetku izziva je imel nekaj več kot 92 kilogramov, do 18. novembra pa je njegova teža narasla na 105 kilogramov. V svoji zadnji objavi na družbenih omrežjih je posnel, kako je čips in se hvalil s pridobljeno težo z napisom: »To sem si želel in uspelo mi je!«

Nuyanzina, diplomanta Orenburške šole olimpijskih rezerv in Nacionalne fitnes univerze v Sankt Peterburgu, so pokopali v rodnem Orenburgu.

Opozorilo zdravnikov

Pri British Heart Foundation opozarjajo, da lahko pretirano pridobivanje telesne teže močno ogrozi srce. »Povzroči lahko nabiranje maščobnih oblog v arterijah (ateroskleroza), poveča tveganje za visok krvni tlak, visok holesterol in sladkorno bolezen tipa 2. Vse to so dejavniki tveganja za bolezni srca,« navajajo.

»Če se arterije, ki dovajajo kri v srce, poškodujejo in zamašijo, lahko pride do srčnega infarkta. Če se to zgodi v arterijah, ki oskrbujejo možgane, lahko pride do kapi ali vaskularne demence,« pojasnjujejo strokovnjaki.

