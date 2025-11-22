  • Delo d.o.o.
SKOZI ZGODOVINO

Spoznajte jih: tri najbolj škandalozne vojvodinje

Britansko kraljevo družino so velikokrat zamajale prav posebne ženske.
M. Fl.
 22. 11. 2025 | 14:25
4:30
Člani kraljeve družine so pogosto v središču pozornosti, še posebej ženske, ki jih javnost ocenjuje tudi glede izbire oblačil. A mediji se ne ukvarjajo le z modo, zgodbe posameznikov razkrivajo izzive in osebne preobrate, ki so jih doživeli. Nedavno je bilo veliko pozornosti namenjene bivšemu princu, zdaj Andrewu Mountbattenu Windsorju, ki je izgubil hišo in vse kraljevske naslove. Vendar ni edini z burno preteklostjo: skozi stoletja so se v britanski kraljevi družini zvrstile ženske, ki so pretresale monarhijo, so veljale za težavne ter so dobile naziv škandalozne vojvodinje. Izpostavlja jih Glossy.rs.

Sarah Ferguson – bivša vojvodinja York

Po smrti kraljice Elizabete II. se je Sarah Ferguson, čeprav od Andewa ločena že skoraj 30 let, ponovno pojavljala na dogodkih kraljeve družine. Povezala se je tudi s kraljem Karlom III. in mu, ko so mu marca 2024 diagnosticirali raka, nudila podporo. Sama je premagala dve težki bolezni: raka dojk in kožnega raka, ostala je dejavna v javnosti in kot pisateljica, živela je pod isto streho kot njen bivši mož, tedaj še princ Andrew. Vendar pa je javnost izvedela, da v zadevi Epstein nima čiste vesti. Že leta 2011 je prijatelju bivšega moža napisala pismo, v katerem mu je izrazila podporo.

Po objavi pisma so nekateri njeni sodelavci trdili, da je bila ustrahovana in izsiljevana, ona pa se je odločila molčati. Kmalu za tem je princ Andrew javno objavil, da se odpoveduje naslovu vojvode Yorka, kar je pomenilo, da je brez naziva ostala tudi Sarah, oba se morata izseliti iz rezidence Royal Lodge, kjer sta bivala dolga leta. Andrew odhaja na posest Sandrigam, po poročanju virov bo ona začela neodvisno življenje in se preselila v lastno prebivališče, zase naj namreč ne bi zahtevala nobene nepremičnine ali posebne ureditve. Po nekaterih poročilih obstaja možnost, da se bo preselila v območje Berkshira, kjer je živela v preteklosti.

Meghan Markle – vojvodinja Susseks

Meghan Markle se je kraljevski družini pridružila leta 2017, ko se je zaročila s princem Harryjem. Poročila sta se spomladi leta 2018. Leto dni pozneje je par pozdravil sina Archieja. V prvih letih sta nastopala kot višja člana kraljeve družine, prisostvovala sta na javnih dogodkih, podpirala humanitarne organizacije in delovala za Firmo. A Meghan je kmalu občutila velik medijski pritisk. Nenehno so jo  spremljali paparaci, novinarji so jo primerjali s princeso Diano in s tedaj še vojvodinjo Cambriško Kate Middleton, v palači pa je po njenih besedah vladala rasna diskriminacija.

V intervjuju z Oprah Winfrey leta 2021 je razkrila, da sta se med drugim iz teh razlogov s Harryjem umaknila z mest višjih članov družine. Danes živita v Združenih državah Amerike. Tam se jima je rodila hčerka Lilibet, mama dveh malčkov vodi svojo blagovno znamko, snema svojo oddajo za Netflix in se je vrnila v vlogo igralke. Kljub zagotovilom, da se hočeta povsem odmakniti od kraljeve družine, sta zakonca Susseks otrokoma podelila naslova princa in princese, sama pa obdržala naslova vojvode in vojvodinje.

Wallis Simpson – Vojvodinja Windsor

Zgodba Wallis Simpson in njene prepovedane ljubezni s kraljem Edwardom VIII. iz prejšnjega stoletja še vedno buri duhove. Wallis je bila Američanka, preden je spoznala tedanjega valižanskega princa, je bila že enkrat ločena in drugič še vedno poročena. To so bili razlogi, da je bila povsem neprimerna za njegovo ženo. Ko je Edvard postal kralj leta 1936, sta se britanska vlada in cerkev uprli njegovi želji po poroki s tedaj že dvakrat ločeno žensko.

Kralj je sprejel odločitev, ki je za vedno spremenila britansko zgodovino: abdiciral je v korist svojega mlajšega brata, princa Alberta, kasneje kralja Georga VI. Poročil se je z Wallis in z njo do smrti bival v Franciji. Par je med drugo svetovno vojno simpatiziral z nacisti, živel razkošno, užival v družabnem življenju in potovanjih, vendar ni imel otrok. Wallis je osamljena umrla 14 let po smrti njenega moža. Pokopana sta skupaj na vrtovih Frogmore na posestvu Windsor.

