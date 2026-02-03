  • Delo d.o.o.
PRETEKLOST

Spoznala sta se pred poroko in se večkrat srečala: v Epsteinovih spisih še ena princesa

Njegova poznanstva so dosegla več evropskih dvorov.
M. Fl.
 3. 2. 2026 | 09:00
Sarah Ferguson in Andrew Mountbatten Windsor nista edina člana kraljevih družin, ki sta bila povezana s finančnim mogotcem in obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom. V zadnjih izdanih dokumentih se omenjajo tudi člani drugih evropskih dvorov, vključno z norveško princeso Mette-Marit in zdaj še švedskim princem Carlom Fhilipom oziroma njegovo ženo princeso Sofio, vojvodinjo Vermlanda, ki je Epsteina spoznala  pred več kot dvajsetimi leti. Švedska kraljeva družina je potrdila, da sta se princesa in Epstein srečevala že pred letom 2005, torej pred njeno poroko s princem, piše portal Newsweek.

Sofia in Epstein

V razkriti elektronski pošti se pojavi posnetek mlade Sofie, preden je leta 2015 s poroko v kraljevo družino postala vojvodinja. Švedska palača je potrdila, da se je z Epsteinom srečevala okoli leta 2005, ko je delala kot natakarica in poskušala uresničiti sanje o igralski karieri. Dokumenti vključujejo elektronsko sporočilo iz decembra 2005, ki ga je poslala Barbra Enbom, švedska finančnica in Sofiina mentorica. V njem je Enbomnova Epsteinovi prijateljici poslala fotografijo mlade Sofie in mu priporočila, naj jo spozna. Opisala jo je kot ambiciozno igralko, ki je potrebovala pomoč in spodbudo. Ko je Sofia, tedaj še Hellqvist, delala še kot natakarica v New Yorku, so potekali dogovori o možnosti, da bi jo Epstein povabil na Karibe. V sporočilih je predlagal, da bi prišla, ko bo imela prosti čas.

Odziv švedske palače

Ko so bile te informacije razkrite v medijih, je švedska kraljevska palača potrdila, da je princesa Epsteina okoli leta 2005 srečevala ob različnih priložnostih, ni pa nikoli bila na njegovem otoku. To je bilo pred tem, ko je bil Epstein leta 2008 obsojen zaradi spolnega izkoriščanja in podkupovanja mladoletnic ter pred njegovimi obtožbami za spolno trgovino, ki so se pojavile leta 2019, ko je tudi končal življenje v zaporu.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
TUDI NJEGOVA MAMA POD PRITISKOM

Škandal na dvoru: aretirali sina norveške princese in to še pred jutrišnjim začetkom sojenje zaradi obtožb posilstva

Sooča se z obtožbami posilstva, nasilja v družini in napadov na bivša dekleta.
2. 2. 2026 | 17:31
Bulvar  |  Tuji trači
UMAZANE PODROBNOSTI

Sarah Ferguson se je dotaknila dna: k Epsteinu je vozila hčerki

Najnovejši dokumenti prinašajo zastrašujoče in še neodkrite podrobnosti o njenem odnosu z Epsteinom.
2. 2. 2026 | 13:25

10:33
Novice  |  Kronika  |  Doma
ROPARSKA TATVINA

Moški z ostrim predmetom odtujil telefon na Taboru v Ljubljani – policija ga išče!

Moški je star približno 35 let, srednje postave, s temnimi skodranimi lasmi in neobrito brado. Bil je oblečen v modre jeans hlače in temno jakno s kapuco.
3. 2. 2026 | 10:33
10:13
Novice  |  Slovenija
DOM OGROŽENIH VRST

Mokrišča na območju Mure še vedno živijo (FOTO)

Ob izviru Radenske Naturelle domuje več kot 100 ogroženih vrst, od urhov do kačjih pastorjev.
3. 2. 2026 | 10:13
09:51
Novice  |  Svet
POGRETI OSTANKI

Starši besni: šolsko kosilo v bolnišnico spravilo 22 otrok

Kosilo naj bi pripravljali izven šole, ker kuhinjski prostor na šoli menda še ni dokončan.
3. 2. 2026 | 09:51
09:18
Novice  |  Svet
UKRAJINA

Temperature do –24 °C, masovni napad in goreči nebotičniki: Rusija udarila po stanovanjih

Zračna obramba v Kijevu je bila aktivirana okoli 0.30 po lokalnem času, ko so se mestu približevali droni.
3. 2. 2026 | 09:18
09:11
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Tako boste odslej kuhali piščančjo obaro – imamo odličen recept

Tole je klasika iz enega lonca, primerna tudi za tiste, ki telo že zgodaj začnejo pripravljati za poletne dni.
Midva Kuhava3. 2. 2026 | 09:11
09:07
Lifestyle  |  Polet
Voda z limono vsak dan

Vsak dan sem pil vodo z limono! To so resnični učinki, ki jih je občutilo moje telo

Kaj se v resnici zgodi, če kozarec tople vode z limono pijemo vsak dan?
Miroslav Cvjetičanin3. 2. 2026 | 09:07

Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
