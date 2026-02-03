Spoznala sta se pred poroko in se večkrat srečala: v Epsteinovih spisih še ena princesa

Sarah Ferguson in Andrew Mountbatten Windsor nista edina člana kraljevih družin, ki sta bila povezana s finančnim mogotcem in obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom. V zadnjih izdanih dokumentih se omenjajo tudi člani drugih evropskih dvorov, vključno z norveško princeso Mette-Marit in zdaj še švedskim princem Carlom Fhilipom oziroma njegovo ženo princeso Sofio, vojvodinjo Vermlanda, ki je Epsteina spoznala pred več kot dvajsetimi leti. Švedska kraljeva družina je potrdila, da sta se princesa in Epstein srečevala že pred letom 2005, torej pred njeno poroko s princem, piše portal Newsweek.

Sofia in Epstein

V razkriti elektronski pošti se pojavi posnetek mlade Sofie, preden je leta 2015 s poroko v kraljevo družino postala vojvodinja. Švedska palača je potrdila, da se je z Epsteinom srečevala okoli leta 2005, ko je delala kot natakarica in poskušala uresničiti sanje o igralski karieri. Dokumenti vključujejo elektronsko sporočilo iz decembra 2005, ki ga je poslala Barbra Enbom, švedska finančnica in Sofiina mentorica. V njem je Enbomnova Epsteinovi prijateljici poslala fotografijo mlade Sofie in mu priporočila, naj jo spozna. Opisala jo je kot ambiciozno igralko, ki je potrebovala pomoč in spodbudo. Ko je Sofia, tedaj še Hellqvist, delala še kot natakarica v New Yorku, so potekali dogovori o možnosti, da bi jo Epstein povabil na Karibe. V sporočilih je predlagal, da bi prišla, ko bo imela prosti čas.

Odziv švedske palače

Ko so bile te informacije razkrite v medijih, je švedska kraljevska palača potrdila, da je princesa Epsteina okoli leta 2005 srečevala ob različnih priložnostih, ni pa nikoli bila na njegovem otoku. To je bilo pred tem, ko je bil Epstein leta 2008 obsojen zaradi spolnega izkoriščanja in podkupovanja mladoletnic ter pred njegovimi obtožbami za spolno trgovino, ki so se pojavile leta 2019, ko je tudi končal življenje v zaporu.