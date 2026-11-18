Zadnja pot glasbene legende Miše Kovača iz Splita na zagrebško pokopališče Mirogoj je bila polna čustev, prizori s poti pa so se mnogim vtisnili v spomin, še posebej pa vozniku mrliškega vozila, ki ga je doletela čast, da pokojnega glasbenika še zadnjič popelje po rodni Hrvaški. To je bil 34-letni Duje Bratić, ki je za Slobodno Dalmacijo priznal, da te poti ne bo nikoli pozabil. »Nisem pričakoval toliko čustev,« je povedal Bratić, ki je podrobno opisal tudi dogajanje tistega večera oziroma noči, iz Splita so namreč odšli okoli 19. ure, na zagrebški Mirogoj pa so prispeli nekaj minut po tretji jutranji uri naslednjega dne.

Voznika so prizori, ki jim je bil priča na poti, globoko ganili. FOTO: Dusko Jaramaz/Pixsell

Sprevod je vse do predora Sveti Rok spremljala policija in čeprav je Bratić predvideval, da se bodo na določenih mestih ob poti zbrali Kovačevi oboževalci, ga je množica ljudi, ki so se podali na ulice in ob ceste, popolnoma presenetila. Posebej čustveni prizori so sprevod pričakali v Trogirju, na Šibeniškem mostu, pri Rogoznici, v Vodicah, Zadru in Pakoštanah. Na številnih lokacijah so se zbrali ljudje, da bi prižgali iskrice, mahali in snemali pogrebno vozilo . »In nebo je jokalo za Mišem. Deževalo je od Svetega Roka vse do Zagreba,« je povedal Bratić in dodal, da je bila pot mirna in brez zastojev ali drugih nevšečnosti. Ustavili so se le dvakrat, na bencinskih črpalkah v Šibeniku in tik pred Svetim Rokom. V Šibeniku so preživeli le dve minuti, a to je bilo dovolj, da se je okoli vozila nabrala ogromna množica. »V Zadru je bilo veliko ljudi, tudi v Šibeniku je bila gneča in vsi so snemali našo pot, da bi ovekovečili ta del zgodovine. V Šibeniku smo se ustavili le za dve minuti, v tako kratkem času pa se je okoli nas zbralo ogromno ljudi . Ganljivo, brez primere in verjamem, da se kaj takega ne bo nikoli več ponovilo,« je poudaril Bratić. V avtomobilu, ki je spremljal mrliški voz, je bila tudi glasbenikova vdovas spremstvom, Bratiću pa je med postankoma uspelo z njo tudi spregovoriti nekaj besed. Kot je povedal za Slobodno Dalmacijo, se mu je Lidija zahvalila in bila je vidno ganjena ob prizorih množice, ki se je zbrala, da bi se poklonila njenemu možu. Izrazila je tudi olajšanje in zadovoljstvo, da je celotna pot potekala brez težav.

Čeprav že tri leta dela v pogrebnem zavodu in redno prevaža pokojnike, je bila ta vožnja za 34-letnika prav posebna, saj je bil tudi sam velik oboževalec pokojnega pevca. »Osebno je bil Mišo moj najljubši pevec in moram reči, da mi je bila ta vožnja v veliko čast,« je priznal Bratić.