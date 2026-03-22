Spregovorila je zunajzakonska hči princa Alberta: »Usodo sem vzela v svoje roke.«

Ameriška igralka in pevka Jazmin Grimaldi je štela komaj 14 let, ko je izvedela, da je njen oče monaški princ Albert II. Od takrat je, kot je povedala v zelo osebnem videu na instagramu, kraljeva družina del njene zgodbe, vendar to ni vse. Odločena, da se osvobodi težkih oznak, kot so princesa, otrok ljubezni in, kot sama poudarja tiste grozne besede: nezakonska, se je odločila prevzeti nadzor nad svojim življenjem in svetu predstaviti svoj prvi glasbeni album. Ko je ta mesec dopolnila 34 let, je dekle iz Palm Springsa z oboževalci delilo nov pogled na življenje ter iskreno spregovorilo o težavah življenja kot hči princa Alberta. Spomnimo, Jazmin se je rodila iz kratke zunajzakonske romance oziroma poletne afere, ki jo je monaški vladar v začetku devetdesetih imel z njeno materjo, takrat ameriško natakarico Tamarro Jean Rotolo. Albert je očetovstvo priznal šele leta 2006, navaja The Mirror.

»Zaključevala sem zadnji razred osnovne in se pripravljala na začetek srednje šole, ko je odjeknila novica. Moj oče je princ Albert iz Monaka, moja babica pa Grace Kelly,« pojasnjuje v videu. Toda dejstvo, da se je njeno življenje čez noč spremenilo v resnične Princesine dnevnike, ni bilo vedno tako glamurozno, kot to prikazujejo filmi. »Ljudje so me leta poskušali definirati. Naj bo kot princeso, otroka ljubezni ali, še huje, s tisto grozno besedo, nezakonska. A naučila sem se, da o moji lastni vrednosti ni mogoče razpravljati,« nadaljuje v videu, ki ga spremljajo fotografije iz njenega otroštva.

Stopila po babičinih stopinjah v Hollywood

Za Jazmin to pomeni predvsem slediti svoji veliki ljubezni do nastopanja. »Že od malih nog pojem, igram in ustvarjam. Naj bodo nastopi za moje plišaste živali ali ustvarjanje nenavadnih likov, da bi pobegnila v svet, ki ga lahko imenujem samo svoj,« pravi. Njena kariera se razvija že, odkar je diplomirala na univerzi Fordham. Dobila je vlogo v tretji sezoni priljubljene serije The Marvelous Mrs. Maisel na platformi Amazon Prime, igrala je tudi v več filmih, med drugim v romantični drami Cicada iz leta 2020. Vzporedno z igralsko kariero je gradila glasbeno pot, leta 2019 je skupaj z Ianom Mellencampom izdala singel Thankful.

»Zdaj se vračam s svojo zgodbo. Zadnje leto sem delala na svojem prvem solo glasbenem albumu. Kdo sem, kakšen je moj lastni glas, kaj želim povedati in kako želim to povedati … Mislim, da je umetnost najboljši način, da se vse to izrazi,« pravi. Kljub velikemu medijskemu pritisku in pozornosti po razkritju njenega očeta se je Jazmin naučila prevzeti nadzor nad lastnim življenjem. »Ne skrivam se več, ne sramujem se več in ne počutim se več manjvredno. Odločila sem se prevzeti nadzor nad svojo usodo in zdaj je idealen čas za to!«

Močna vez z očetom

Odkar je odkrila kraljevske korenine, Jazmin sledi stopinjam babice Grace Kelly in se, pogosto prav s pomočjo svojega očeta, ukvarja tudi s filantropijo. Njuna skupna pojavljanja nikogar ne presenečajo, saj je Jazmin, kot so mediji že poročali, v zelo dobrih odnosih s princem. Rada se druži tudi s polbratom Alexandrom Grimaldijem, drugim nezakonskim sinom Albera ter z dvojčkoma Jacquesom in princeso Gabriello, ki sta se knezu rodila v zakonu s princeso Charlene. Svojo povezanost z očetom je nedavno na instagramu znova javno potrdila z besedami: »Očetova ljubezen obstaja v vseh oblikah in velikostih. Hvaležna sem, da sem hči in da prejemam toliko ljubezni.