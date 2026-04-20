SKRIVNE VEZI

Spregovorila nekdanja prijateljica Melanie Trump: »Zaveda se, kaj sem videla v 20 letih.«

Nekdanja manekenka Amanda Ungaro, ki naj bi bila nekoč blizu družini Trump, zdaj trdi, da je v dveh desetletjih videla številne sporne situacije.
M. Fl.
 20. 4. 2026 | 13:25
 20. 4. 2026 | 13:28
Nepričakovana in ostra izjava Melanie Trump je odprla prostor za nove trditve njene nekdanje prijateljice, ki pravi, da je dolga leta spremljala domnevno bremenilne situacije v njenem krogu. Melania je namreč javno zavrnila kakršnokoli povezavo z Jeffreyjem Epsteinom, kar je sprožilo nov val obtožb, tokrat iz vrst ljudi, ki so bili dolga leta del njenega zasebnega življenja, piše portal ibtimes.co.uk. Nekdanja manekenka Amanda Ungaro, ki je bila v preteklosti blizu družini Trump, danes trdi, da je v dveh desetletjih videla številne sporne zadeve. V svojih izjavah poudarja, da Melania ve, čemu vse je bila priča, in namiguje, da njena nedavna javna reakcija ni bila naključna. Ob tem dodaja, da se Melania morda sploh ne zaveda, koliko informacij ima, s čimer pušča odprta vrata za morebitna nova razkritja. Po njenih besedah naj bi se prva dama ZDA počutila ogroženo, vendar naj ji ne bi nikoli neposredno grozila, hkrati pa naj bi bila seznanjena z določenimi dogodki, a kljub temu ni ukrepala.

Ungarova se med drugim spominja, da je v času, ko so se njene osebne težave stopnjevale, skušala stopiti v stik z njo. Poskušala jo je kontaktirati prek ljudi z neposrednim dostopom, a naj bi dobila odgovor, da Melania ve, kaj se dogaja, vendar ne bo storila ničesar. Leta 2025 je bila namreč Amanda v Miamiju aretirana in poslana v migracijski center, od tam pa vrnjena v Brazilijo, od koder je stara 16 let prišla z Epsteinovim letalom. Držo prve dame opisuje kot popolno ravnodušnost, kar po njenem mnenju dodatno odpira vprašanja o ozadju njunega odnosa. Svojo vlogo v tej zgodbi opisuje kot več kot le bežno poznanstvo in pravi, da je bila del ožjega družbenega kroga sedanjega predsedniškega para. Kot žena Trumpovega zaupnika, tesnega prijatelja in sodelavca Paola Zampollija ter mama njegovega sina, naj bi bila na zasebnih večerjah, praznovanjih in dogodkih v Beli hiši, kjer naj bi se družila z Donaldom Trumpom in njegovo družino. Po njenih besedah so bila ta srečanja redna in ne zgolj bežna.

V začetku aprila je Melania Trump iz Bele hiše podala nenavadno javno izjavo, v kateri je obtožbe o povezavah z Epsteinom označila za laži in politično motivirane napade. Takšen nastop je redek za osebo, ki se običajno izogiba medijskim polemikam, zato so mnogi to razumeli kot poskus preprečitve nadaljnjih obtožb, tudi tistih, ki prihajajo s strani Ungarove. Kljub vsemu Amanda vztraja, da je pripravljena iti do konca in poudarja, da bi, če bi jo k temu pozvali, z veseljem pričala. Za zdaj iz urada Melanie Trump teh navedb niso dodatno komentirali, medtem ko ona in drugi omenjeni akterji še naprej odločno zavračajo kakršnokoli povezavo z nezakonitimi dejanji in z zloglasnim spolnim prestopnikom.

Sorodni članki

Bulvar  |  Domači trači
BREZ DLAKE NA JEZIKU

Eugenija Carl udarila po Melanii Trump: »Dvolična, pokvarjena ...«

Namenila ji je nekaj ostrih besed.
16. 4. 2026 | 12:51
Bulvar  |  Tuji trači
AFERA EPSTEIN

Škandal trese Belo hišo! Spregovorila je Mary Trump, preberite, kaj vse je izjavila o Melaniji

Mary Trump je izjavila, da je izjava Melanie Trump v resnici poskus obvladovanja škode, saj nasprotuje številnim dokumentarnim dokazom.
14. 4. 2026 | 08:25
Bulvar  |  Tuji trači
VAL TEORIJ

Skrivnosti Melanie Trump: fotografija iz preteklosti, ki ne bo izginila

Povezave z Epsteinom in govorice o razhodu predsedniškega para.
10. 4. 2026 | 20:18
Novice  |  Svet
PRETRES V BELI HIŠI

Melania: Dovolj je laži! Epstein ni moj prijatelj in me ni predstavil Donaldu. Ničesar nisem vedela ...

Melania Trump zanika tesne povezave z Epsteinom.
9. 4. 2026 | 21:45

Več iz teme

Melania TrumpJeffrey Epsteinprijateljstvopričanje
ZADNJE NOVICE
16:14
Lifestyle  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Citroënov berlingo ima 30 let, na trg prihaja blagi hibrid

Ni najbolj slaven med citroëni, je pa eden najpomembnejših izdelkov te znamke; po treh desetletjih še vozi, tudi s klasičnim pogonom.
Gašper Boncelj20. 4. 2026 | 16:14
15:55
Novice  |  Slovenija
PRENOS KONČNO STEKEL

Na sedežu GaiaCella začeli pripravo na prenos vzorcev propadle Biobanke, a napovedujejo tožbo

Po prisilnem ukrepu stekel prenos spornih vzorcev.
20. 4. 2026 | 15:55
15:44
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNA MODROST

Stik z duhovnimi vodniki: to je naš notranji glas, za katerega ne vemo, od kod prihaja

Oglašajo se prek naše zavesti.
20. 4. 2026 | 15:44
15:23
Novice  |  Slovenija
VOZNIKI IN GOSPODINJSTVA BODO PLAČALI MANJ

Goriva cenejša: dizel in kurilno olje občutno navzdol, bencin le rahlo

Vlada tokrat v trošarine ni posegala.
20. 4. 2026 | 15:23
15:15
Bulvar  |  Glasba in film
BIOGRAFSKA DRAMA

Od »norca« do kraljičinega odlikovanja: prihaja biografska drama o Johnu Davidsonu

Pet nominacij za bafto, ima že dve nagradi bifa.
20. 4. 2026 | 15:15
15:06
Novice  |  Slovenija
BREZ 46 GLASOV

Slovenija še brez novega mandatarja! Janša si pušča proste roke, Golob gre v opozicijo

Po današnjih posvetovanjih predsednica ugotavlja, da nihče ne uživa potrebne podpore za izvolitev za predsednika vlade.
20. 4. 2026 | 15:06

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NEKAJ VEČ

Kaj danes odloča, kje bodo ljudje delali

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
17. 4. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAVAROVANJE

Kam za prvomajske praznike v tujino?

Krajše potovanje med prvomajskimi prazniki je postalo tradicija. To je dopust pred glavnim dopustom. Poglejmo, kam se letos odpravljajo slovenski popotniki.
20. 4. 2026 | 11:28
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NEKAJ VEČ

Kaj danes odloča, kje bodo ljudje delali

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
17. 4. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAVAROVANJE

Kam za prvomajske praznike v tujino?

Krajše potovanje med prvomajskimi prazniki je postalo tradicija. To je dopust pred glavnim dopustom. Poglejmo, kam se letos odpravljajo slovenski popotniki.
20. 4. 2026 | 11:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 15:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGLED

Koliko prevar se skriva za denarjem? Odgovor ni prijeten

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 12:17
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
DOLGE VRSTE

Množica šokirana: kaj je počel Borut Pahor?

Kar se je zgodilo to jutro, je marsikoga pustilo brez besed.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STE VEDELI?

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 13:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
SAMSUNG

Zakaj so prav ti telefoni tako posebni

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Slovenske novice20. 4. 2026 | 08:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTELI

Ne izberite napačno: to lahko pokvari celoten obisk Ljubljane

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bodo tudi v Sloveniji dostavljali roboti?

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:21
