Spregovorila nekdanja prijateljica Melanie Trump: »Zaveda se, kaj sem videla v 20 letih.«

Nepričakovana in ostra izjava Melanie Trump je odprla prostor za nove trditve njene nekdanje prijateljice, ki pravi, da je dolga leta spremljala domnevno bremenilne situacije v njenem krogu. Melania je namreč javno zavrnila kakršnokoli povezavo z Jeffreyjem Epsteinom, kar je sprožilo nov val obtožb, tokrat iz vrst ljudi, ki so bili dolga leta del njenega zasebnega življenja, piše portal ibtimes.co.uk. Nekdanja manekenka Amanda Ungaro, ki je bila v preteklosti blizu družini Trump, danes trdi, da je v dveh desetletjih videla številne sporne zadeve. V svojih izjavah poudarja, da Melania ve, čemu vse je bila priča, in namiguje, da njena nedavna javna reakcija ni bila naključna. Ob tem dodaja, da se Melania morda sploh ne zaveda, koliko informacij ima, s čimer pušča odprta vrata za morebitna nova razkritja. Po njenih besedah naj bi se prva dama ZDA počutila ogroženo, vendar naj ji ne bi nikoli neposredno grozila, hkrati pa naj bi bila seznanjena z določenimi dogodki, a kljub temu ni ukrepala.

Ungarova se med drugim spominja, da je v času, ko so se njene osebne težave stopnjevale, skušala stopiti v stik z njo. Poskušala jo je kontaktirati prek ljudi z neposrednim dostopom, a naj bi dobila odgovor, da Melania ve, kaj se dogaja, vendar ne bo storila ničesar. Leta 2025 je bila namreč Amanda v Miamiju aretirana in poslana v migracijski center, od tam pa vrnjena v Brazilijo, od koder je stara 16 let prišla z Epsteinovim letalom. Držo prve dame opisuje kot popolno ravnodušnost, kar po njenem mnenju dodatno odpira vprašanja o ozadju njunega odnosa. Svojo vlogo v tej zgodbi opisuje kot več kot le bežno poznanstvo in pravi, da je bila del ožjega družbenega kroga sedanjega predsedniškega para. Kot žena Trumpovega zaupnika, tesnega prijatelja in sodelavca Paola Zampollija ter mama njegovega sina, naj bi bila na zasebnih večerjah, praznovanjih in dogodkih v Beli hiši, kjer naj bi se družila z Donaldom Trumpom in njegovo družino. Po njenih besedah so bila ta srečanja redna in ne zgolj bežna.

V začetku aprila je Melania Trump iz Bele hiše podala nenavadno javno izjavo, v kateri je obtožbe o povezavah z Epsteinom označila za laži in politično motivirane napade. Takšen nastop je redek za osebo, ki se običajno izogiba medijskim polemikam, zato so mnogi to razumeli kot poskus preprečitve nadaljnjih obtožb, tudi tistih, ki prihajajo s strani Ungarove. Kljub vsemu Amanda vztraja, da je pripravljena iti do konca in poudarja, da bi, če bi jo k temu pozvali, z veseljem pričala. Za zdaj iz urada Melanie Trump teh navedb niso dodatno komentirali, medtem ko ona in drugi omenjeni akterji še naprej odločno zavračajo kakršnokoli povezavo z nezakonitimi dejanji in z zloglasnim spolnim prestopnikom.