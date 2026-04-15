Sprememba po osebni tragediji: nepričakovana odločitev Nicole Kidman

Svetovna javnost Nicole Kidman pozna kot eno najuspešnejših igralk na svetu. Hollywoodska zvezdnica pa se je odločila svoji bleščeči karieri dodati še eno poklicno pot. Sklenila je, da bo postala spremljevalka ob umiranju, oseba, ki pomaga ljudem v zadnjih trenutkih življenja. Poudarila je, da gre za zelo osebno odločitev, ki je morda nenavadna, vendar je izjemno pomembna. Spremljevalka ob umiranju (t. i. death doula) je ne-medicinska strokovna oseba, ki nudi čustveno, fizično in duhovno podporo ljudem, ki se soočajo s koncem življenja, ter njihovim bližnjim. Njen cilj je v procesu umiranja zagotoviti mir, dostojanstvo in podporo.

Igralka je nedavno gostovala na univerzi v San Franciscu in v okviru predavanj Silk Speaker Series razkrila, da se je za to usposabljanje odločila po smrti svoje matere. Ta težka izkušnja jo je spodbudila k razmisleku o podpori ljudem ob koncu življenja. »Ko je moja mama umirala, je bila osamljena, mi kot družina pa smo ji lahko nudili le omejeno podporo,« njene besede povzema San Francisco Chronicle.

Dodatno je pojasnila svojo odločitev: »Moja sestra in jaz imava veliko otrok, svoje kariere in obveznosti, a po očetovi smrti sva hoteli skrbeti zanjo. Takrat sem pomislila: želela bi si, da bi obstajali ljudje, ki bi lahko nepristransko sedeli ob njej in ji preprosto nudili tolažbo ter nego. Zato je to del mojega osebnega razvoja in nekaj, česar se bom učila.« Marca lani je igralka na družbenih omrežjih objavila čustveno sporočilo ob 85. rojstnem dnevu svoje matere in se spomnila tudi pokojnega očeta: »Na njen rojstni dan pogrešam očeta in mamo.« Letos pa je zapisala: »Na njen rojstni dan sem z mislimi z mojo mamo. Za vedno v mojem srcu.«