Razvpitemu Srbu zakurili avto, vreden pol milijona evrov (FOTO)

Luksuzni avtomobil v lasti srbskega influencerja Bogdana Ilića, bolj znanega pod imenom Baka Prase, je v beograjskem naselju Beograd na vodi včeraj pogorel do neprepoznavnosti. Gre za Brabus, posebej predelano vozilo znamke Mercedes serije G, ki je bilo pred požarom ocenjeno na približno 500.000 evrov vrednosti. Avto je popolnoma uničen, vreden ni ničesar več. Vzrok požara za zdaj ni znan, več podrobnosti se pričakuje po policijskem ogledu in preiskavi, možnost namernega požiga ni izključena. Kontroverzni influencer bi zlahka imel sovražnike, sposobne tovrstnega dejanja, komentirajo sledilci na družabnih omrežjih.

Avto je popolnoma pogorel. FOTO: Zajem zaslona, omrežje Instagram

Baka Prase se je na omrežju Instagram oglasil tudi sam, kjer je objavil fotografije pogorelega avtomobila pred stavbo, kjer je bil parkiran. Kljub neverjetni škodi pa je skušal ohraniti smisel za humor. V šali je objavil »prodajni oglas«, v katerem je navedel, da prodaja Brabus 800 4x4 letnik 2022, ki je »malo za spolirati in bo spet kot nov«.

Influencer se je v zadnjih treh letih z avtom večkrat pohvalil ter ga opisoval kot »zverino«, vredno pol milijona evrov. Kmalu po nakupu je sicer tudi priznal, da odločitev malo obžaluje in da razmišlja tudi o prodaji, ki pa se zdaj zagotovo ne bo zgodila. Preiskava okoliščin požara še poteka.