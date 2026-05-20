Srbski novinar v spominih na zemunski klan: »Arkan je prišel v uredništvo, rekel je, da mi bo iz prstov naredil ogrlico« (VIDEO)

Gradiša Katić velja za enega redkih novinarjev, ki je javno priznal, da je obiskoval znamenito hišo v Šilerovi ulici v Zemunu, kjer je imel svoj sedež zemunski klan. V oddaji na Kurir televiziji je opisoval vzpon kriminalne organizacije Dušana Spasojevića - Šiptarja in Mileta Lukovića - Kuma, ki je po političnih spremembah po 5. oktobru v zelo kratkem času postala ena najmočnejših kriminalnih skupin v regiji. Svojo izpoved je povedal na srbski televiziji Kurir, kjer je odkrito opisal svojo izkušnjo z zemunskim klanom.

Eden najbolj šokantnih delov njegove izpovedi se nanaša na Željka Ražnatovića - Arkana. Katić trdi, da je v devetdesetih letih objavil serijo člankov o paravojaških formacijah in kriminalnem podzemlju, med drugim tudi o Arkanu, za katerega je zapisal, da deluje v interesu državnih struktur. Zaradi tega naj bi Arkan izgubil živce. »Prišel je v uredništvo oborožen skupaj s svojim kumom. Rekel je, da mi bo iz prstov naredil ogrlico,« se spominja Katić. Po njegovih besedah so bili zaposleni v uredništvu prestrašeni, nekateri naj bi se celo skrili pod mize. Govorice so takrat šle celo tako daleč, da se je po Beogradu širila zgodba, da je Arkan na stavbo časopisa prišel s helikopterjem, čeprav Katić pravi, da to ni bilo res.

Novinar je opisal tudi prvo srečanje z Dušanom Spasojevićem, ki se mu je v enem izmed beograjskih lokalov predstavil kot nogometaš. Katić trdi, da je bil Spasojević dejansko zelo dober nogometaš v Nemčiji, še preden se je povsem vključil v kriminalno podzemlje.

Zemunski klan je sicer zaznamoval eno najbolj krvavih obdobij sodobne srbske kriminalne zgodovine. Skupina, ki je iz manjših kriminalnih poslov prerasla v mogočno mafijsko organizacijo, je bila povezana z ugrabitvami, izsiljevanji, trgovino z drogo in številnimi umori. Njihov vpliv je dokončno razkril atentat na premierja Zorana Đinđića leta 2003, po katerem je Srbija sprožila obsežno policijsko akcijo Sablja. Šilerova ulica v Zemunu še danes velja za simbol obdobja, ko je imel organizirani kriminal v Srbiji izjemen vpliv. Mediji so v zadnjih letih večkrat objavili podrobnosti o skrivnih prostorih pod hišo zemunskega klana, kjer naj bi mučili ugrabljene ljudi in skrivali milijone evrov gotovine.