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AKTIVNA SEVERINA

Tako so srbski študenti združili moči s Severino

Hrvaška pevka je vpeta v politično dogajanje pri sosedih, aktivna tudi doma.
Severina zaradi spora z oblastmi v Srbiji ne nastopa, že od začetka pa podpira študentsko gibanje. FOTO: Bor Slana/sta

Severina zaradi spora z oblastmi v Srbiji ne nastopa, že od začetka pa podpira študentsko gibanje. FOTO: Bor Slana/sta

V teh dneh se je udeležila protesta zaradi afere z odlaganjem nevarnih odpadkov. FOTO: Marko Seper/Pixsell

V teh dneh se je udeležila protesta zaradi afere z odlaganjem nevarnih odpadkov. FOTO: Marko Seper/Pixsell

Objavo je tudi delila. FOTO: Severina/instagram/zaslonski Posnetek

Objavo je tudi delila. FOTO: Severina/instagram/zaslonski Posnetek

Dejan Bodiroga bo kandidiral na listi Študenti zmagujejo. FOTO: arhiv Dela

Dejan Bodiroga bo kandidiral na listi Študenti zmagujejo. FOTO: arhiv Dela

Severina zaradi spora z oblastmi v Srbiji ne nastopa, že od začetka pa podpira študentsko gibanje. FOTO: Bor Slana/sta
V teh dneh se je udeležila protesta zaradi afere z odlaganjem nevarnih odpadkov. FOTO: Marko Seper/Pixsell
Objavo je tudi delila. FOTO: Severina/instagram/zaslonski Posnetek
Dejan Bodiroga bo kandidiral na listi Študenti zmagujejo. FOTO: arhiv Dela
R. I., Ju. P.
 21. 9. 2026 | 05:25
3:36
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Srbsko študentsko gibanje je za svojo politično kampanjo za listo Študentje zmagujejo uporabilo pesem hrvaške pevke Severine Vučković. Navdih so našli v njeni uspešnici Brad Pitt. Ker je njihova volilna lista na glasovnici označena s številko tri, so v promocijskem videu za kampanjo uporabili omenjeno pesem in priredili verz: »Pridi bliže k meni, štejem do tri.«

Severina je video delila na družbenih omrežjih, prav tako tudi objavo, ki jo je navdihnila njena pesem Dobrodošao u klub (Dobrodošel v klub). »Dobrodošel v klub, usedi se in se udobno namesti. Študenti zmagujejo; mar ni to odlična novica?« so sporočili študenti. V izvirniku se zapis namreč dobro rima: »Dobrodošao u klub, sedi, udobno se smesti. Studenti pobeđuju, zar to niso dobre vesti.«

V teh dneh se je udeležila protesta zaradi afere z odlaganjem nevarnih odpadkov. FOTO: Marko Seper/Pixsell
V teh dneh se je udeležila protesta zaradi afere z odlaganjem nevarnih odpadkov. FOTO: Marko Seper/Pixsell

Objavo je tudi delila. FOTO: Severina/instagram/zaslonski Posnetek
Objavo je tudi delila. FOTO: Severina/instagram/zaslonski Posnetek

Hrvaška zvezdnica zahteve srbskih študentov podpira že od začetka protestov. Čeprav zaradi spora z oblastmi v Srbiji ne nastopa, je študentom med koncerti v drugih državah regije že večkrat poslala pozdrave in izrazila svojo podporo. Tudi sicer je zvezdnica, ki je velikokrat polnila naslovnice tabloidov s svojimi škandali, v teh dneh močno vpeta v aktivizem. Med desettisočimi, ki so se nedavno zbrali v Zagrebu na protestu Hodi za Liko, hodi za Hrvaško, ki so ga organizirali zaradi afere z odlaganjem nevarnih odpadkov na območju Gospića, je bilo tudi veliko znanih obrazov iz sveta glasbe, televizije in mode. Med najbolj opaznimi znanimi obrazi na protestu je bila prav Severina, so poročali hrvaški mediji.

Za študente tudi Bodiroga

Študenti, ki že skoraj dve leti protestirajo proti vladi v Srbiji, so pred kratkim uradno vstopili v volilno tekmo pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami, ki bodo 25. oktobra. Dan zatem, ko so na podlagi zbranih podpisov državljanov vložili kandidatno listo, so predstavili volilni program. Ta ima 11 točk, ki so razdeljene v tri vsebinske sklope. Prvi se osredotoča na boj proti korupciji, drugi na depolitizacijo institucij in reformo izobraževanja, tretji na gospodarske in socialne ukrepe.

Študenti so se zavzeli za ustanovitev posebne policijske enote za preiskovanje korupcije, temeljit nadzor nad delom policije, odvzem nezakonito pridobljenega premoženja ter preverjanje ravnanja javnih funkcionarjev. Zahtevali so tudi popolno preglednost javnih naročil, revizijo spornih državnih projektov in depolitizacijo javnega sektorja ter medijev in spremembe pri medijskem regulatorju REM in javni radioteleviziji RTS. V programu so izpostavljeni tudi brezplačni učbeniki, dostopnejša stanovanja za mlade in zaposlene v deficitarnih poklicih ter nižje cene zdravil in boljša zdravstvena oskrba v manjših krajih.

Dejan Bodiroga bo kandidiral na listi Študenti zmagujejo. FOTO: arhiv Dela
Dejan Bodiroga bo kandidiral na listi Študenti zmagujejo. FOTO: arhiv Dela

Študentsko protestno gibanje je nastalo iz množičnih protikorupcijskih protestov po zrušitvi nadstrešnice železniške postaje v Novem Sadu novembra 2024, ko je umrlo 16 ljudi. Protestniki odgovornost za tragedijo povezujejo s korupcijo in slabim delovanjem institucij.

Na študentski listi je 250 kandidatov, med njimi akademiki, zdravniki, umetniki, ekonomisti in aktivisti. Med bolj znanimi imeni je nekdanji košarkar Dejan Bodiroga. Ob vložitvi liste je študente spremljalo več tisoč podpornikov.

25. oktobra bodo v Srbiji volitve.

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