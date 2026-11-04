Ganljiv prizor na grobu, oče in sin znova skupaj: Mišo Kovač zadnji mir našel ob tragično preminulem Ediju (FOTO)

Legendarnega Mateja Miša Kovača so pokopali na zagrebškem pokopališču Mirogoj. Njegova zadnja želja je bila, da bi počival ob sinu Ediju, ki je umrl leta 1992. Po veličastnem javnem slovesu na splitskem stadionu Poljud, kjer je Miša Kovača pospremilo več deset tisoč ljudi, je sledilo še tiho in intimno slovo. Glasbenega velikana, ki je umrl 31. oktobra v starosti 86 let, so pokopali v krogu družine, daleč od oči javnosti.

FOTO: Josip Mikacic/pixsell

Kot poroča hrvaški Showbuzz, je njegovo zadnje počivališče prekrito s cvetjem, venci in prižganimi svečami. Med cvetličnimi aranžmaji prevladujejo rdeče in bele vrtnice, posebno mesto pa imajo znamenja splitskega Hajduka, kluba, ki mu je bil pevec vse življenje predan.

Ganljiv prizor na grobu: oče in sin znova skupaj

Najbolj pretresljiv je pogled na nagrobni spomenik, kjer ob Miševem imenu stoji ime njegovega sina Edija Kovača, ki je umrl leta 1992. Izguba sina je bila ena največjih tragedij v pevčevem življenju. Bolečina ga je spremljala desetletja, zdaj pa bosta oče in sin za vedno počivala drug ob drugem.

Na lesenem križu so zapisali pevčevo ime in letnici njegovega rojstva ter smrti, 1941–2026. Ob njem stoji črn nagrobni spomenik v obliki srca z Edijevim imenom. Med številnimi cvetličnimi aranžmaji posebej izstopajo veliki cvetlični srci s Hajdukovim grbom, venec s klubskimi znamenji in šal z napisom Torcida. Ob cvetju so položili tudi uokvirjeno fotografijo Miša Kovača z enega njegovih nastopov.

Več kot 30.000 ljudi mu je zapelo v slovo

Dan pred pogrebom se je od Miša Kovača na splitskem Poljudu poslovilo več kot 30.000 ljudi. Hrvaška vlada je ta dan razglasila za dan narodnega žalovanja, na stadionu pa so se zbrali oboževalci, prijatelji in glasbeni kolegi. Med drugim so njegove uspešnice zapeli Giuliano, Dražen Zečić, Mladen Grdović, Jole, Alen Nižetić in Klapa Rišpet. Posebej čustven trenutek je nastopil, ko je vozilo s krsto počasi zapeljalo mimo tribun. Množica je zapela uspešnico Poljubi zemlju, nato pa ga pospremila še s pesmijo Samo nas nebo rastavit može.

Po slovesnosti se je pogrebna povorka odpravila skozi Dalmacijo proti Zagrebu. Ob poti so se zbirali ljudje, prižigali bakle in prepevali njegove pesmi. V Šibeniku, pevčevem rojstnem mestu, in Zadru so mu pripravili posebej ganljivo slovo.

Njegove pesmi bodo živele naprej

Mišo Kovač je v več kot petih desetletjih glasbene kariere prodal več kot 20 milijonov plošč. Njegove uspešnice, med njimi Ostala si uvijek ista, Dalmacija u mom oku in Ako me ostaviš, so zaznamovale številne generacije. V sredo, 11. novembra, ob 12. uri bodo v Mali dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskega v Zagrebu pripravili še spominsko slovesnost v njegovo čast.