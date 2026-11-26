Finale ameriškega šova Zvezde plešejo je postregel z izjemnim trenutkom. Ameriški paraolimpijec Ezra Frech in njegova plesna partnerica Daniella Karagach sta med nastopom na skladbo Numb skupine Linkin Park doživela nepričakovan zaplet. Ko je 21-letnik skočil s stopnic na plesišče, se mu je snela nožna proteza. Toda namesto da bi prekinil nastop, je plesal naprej. S pomočjo partnerice si je znova namestil protezo in dokončal koreografijo. Da ni šlo za načrtovani del nastopa, je potrdil tudi voditelj Alfonso Ribeiro, ki ni skrival navdušenja nad njegovo iznajdljivostjo.

Sodnik mu je sporočil: »Ezra, ti si junak«

Par je za nastop prejel vseh 30 možnih točk, v treh finalnih nastopih pa sta zbrala popolnih 90 točk. Po prištetih glasovih gledalcev sta postala zmagovalca 35. sezone priljubljenega televizijskega šova.

Njuna koreografija, v kateri so sodelovali tudi plesalci na invalidskih vozičkih, je nosila posebno sporočilo. Z njo sta želela razbijati stereotipe o ljudeh z invalidnostjo. Frech, ki se je rodil z nepravilnostmi v razvoju okončin, je prvo protezo dobil pri komaj 11 mesecih. Leta 2024 je na paraolimpijskih igrah v Parizu osvojil dve zlati kolajni, v teku na 100 metrov in skoku v višino. S svojim nastopom na televiziji pa je želel predvsem opogumiti ljudi z invalidnostjo in jim pomagati do večje samozavesti.