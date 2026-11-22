Sobotna oddaja priljubljenega britanskega plesnega šova Strictly Come Dancing na BBC se je spremenila v pravo komedijo. Medtem ko je žirija ocenjevala nastop enega od plesnih parov, so se iz ozadja nenadoma zaslišali glasni vzdihi in zvoki, kakršne bi prej pričakovali v filmu za odrasle kot v družinski televizijski oddaji.

Vse skupaj se je zgodilo v sloviti dvorani Blackpool Tower Ballroom, kjer je televizijska hiša BBC pripravljala posebno izdajo priljubljenega plesnega tekmovanja. Žirantka Motsi Mabuse je ravno komentirala nastop avstralske pevke Delte Goodrem in njenega plesnega partnerja Kaia Widdringtona, ko so jo nenavadni zvoki povsem vrgli s tira. Za trenutek je obmolknila, se ozrla okoli sebe in v zadregi dejala: »To nisem jaz!« Prizor je sprožil smeh, gledalci pred televizijskimi zasloni pa so se spraševali, kaj se pravzaprav dogaja.

Za vsem znani spletni šaljivec

Izkazalo se je, da je šlo za načrtovano potegavščino. Zanjo je odgovornost prevzel 38-letni britanski spletni šaljivec Daniel Jarvis, na družbenih omrežjih znan kot Jarvo69. Jarvis je med oddajo v živo prenašal svoj odziv in spremljevalcem namignil, da se bo zgodilo nekaj nepričakovanega. Po poročanju britanskih medijev naj bi v dvorano spravil mobilni telefon, na katerem je bilo mogoče s klicem sprožiti predvajanje posnetka z zvoki spolnih odnosov.

Njegova prvotna tarča sploh ni bila Motsi Mabuse, temveč drugi član žirije, Craig Revel Horwood, ki je znan po precej ostrih ocenah tekmovalcev. »To je za vse ljudi, ki jih ves čas ustrahuješ. Ne ustrahuj ljudi,« je Jarvis med svojim prenosom sporočil Horwoodu. Toda načrt se mu je zaradi zamika televizijskega prenosa nekoliko ponesrečil. Ko je sprožil zvoke, je namesto Horwooda govorila Mabusejeva.

BBC se je opravičil, posredovala je policija

Incident se ni končal zgolj s smehom. Voditeljica Emma Willis se je ob koncu oddaje gledalcem opravičila za neprimerne zvoke. Oglasila se je tudi televizijska hiša BBC, ki je sporočila, da dogodek preiskuje in se opravičuje vsem, ki jih je incident užalil. Napovedali so tudi, da bodo moteče zvoke odstranili iz posnetka oddaje, dostopnega na platformi BBC iPlayer. Na prizorišču so posredovali policisti. Policija grofije Lancashire je potrdila, da je prejela uradno prijavo in zasegla mobilni telefon, zdaj pa preverja, ali je bilo storjeno kaznivo dejanje.

Za Jarvisa to še zdaleč ni prva tovrstna potegavščina. Leta 2023 je podobne zvoke sprožil med televizijskim prenosom nogometne oddaje Match of the Day, v kateri je takrat nastopal nekdanji angleški nogometaš Gary Lineker. Tudi tedaj so gledalci med resno športno razpravo nenadoma zaslišali glasno stokanje.

Jarvis je v preteklosti med drugim prekinjal tudi športne dogodke in televizijske nastope, s svojimi potegavščinami pa je večkrat prišel navzkriž z organizatorji prireditev.