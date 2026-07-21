Sta Sanjski moški in njegova izbranka spet skupaj? S to potezo sta sprožila val govoric (FOTO)

Le nekaj dni je minilo, odkar je odjeknila vest, da sta se razšla nekdanja udeleženca resničnostnega šova Sanjski moški Anastasia Kaleb (23) in Petar Rašić (30). Čeprav je prišla novica za mnoge kot strela z jasnega, pa vsi niso bili presenečeni. Med njimi je bil denimo drugi Sanjski moški Karlo Godec, ki je, kot smo pisali, »pričakoval, da bo do tega prišlo«. Anastasija, ki je razhod za hrvaške medije tudi uradno potrdila, in Petar sta razhod pospremila s simbolnim dejanjem, ki pogosto spremlja tovrstne odločitve – z družabnih omrežij sta izbrisala vse skupne fotografije ter s tem dokaze o svoji (nekdanji) ljubezni.

Kaj se je med njima dogajalo zadnje dni, ni jasno, so se pa fotografije iz srečnih in zaljubljenih časov po nekaj dneh ponovno pojavile na profilih tako Anastasie kot Petra. To pa je seveda sprožilo ugibanja, ali sta se odločila dati ljubezni in svoji zvezi novo priložnost, ali pa so se morebitne razgrete strasti le umirile in sta se odločila, da boste le ohranila lepe spomine na čase, ki sta jih preživela skupaj. O tem za zdaj nihče od njiju javno še ni spregovoril.