Stanje Brucea Willisa se slabša: »Zdaj je kot dojenček.«

Po navedbah virov je igralec Bruce Willis skoraj povsem izgubil stik z resničnostjo in pogosto deluje kot otrok, ki z radovednostjo opazuje svet okoli sebe. Njegova družina se trudi, da bi mu tudi v teh težkih trenutkih zagotovila čim več miru, ljubezni in ustrezne oskrbe. »Včasih je videti kot dojenček, ki z radovednostjo opazuje nek predmet in ga preprosto vsrkava s pogledom,« je vir povedal za Daily Mail.

Čeprav je Bruce fizično še vedno v razmeroma dobri kondiciji in je na prvi pogled videti kot zdrav moški v zrelih letih, je bolezen močno prizadela njegove kognitivne sposobnosti. Vse bolj je ujet v svojem svetu. Igralec se je leta 2022, potem ko so mu diagnosticirali afazijo, umaknil iz filmskega sveta. Leto pozneje je njegova družina potrdila, da boleha za frontotemporalno demenco. »Ve, da se je njegovo življenje spremenilo, vendar ne razume, v kolikšni meri,« je dodal vir, ki dobro pozna njegovo stanje. »O tem ne govori in se ne pritožuje veliko. Čuti, da nekaj ni v redu, vendar ne razume povsem, kaj se dogaja.«

Kruta resničnost hude bolezni

Frontotemporalna demenca ni močno spremenila le igralčevega življenja, temveč tudi vsakdan njegove družine, ki se trudi vsak skupni trenutek napolniti s toplino in ljubeznijo. Po navedbah bližnjih se je Bruceov svet precej zožil, zmanjšal pa se je tudi krog ljudi, ki ga obiskujejo. Medtem ko so mu bili na začetku številni hollywoodski kolegi in prijatelji v oporo, naj bi njihovi obiski danes postali prava redkost. Za igralca tako skrbijo predvsem njegova žena Emma Heming Willis, nekdanja žena Demi Moore in njegove hčerke.

»Zdaj živi v nekakšni svoji resničnosti,« pravijo tisti, ki poznajo njegovo trenutno stanje. Ob tem poudarjajo, da se igralec spopada z izgubo osnovnih jezikovnih in komunikacijskih sposobnosti. Kljub težki bolezni družina ne dovoli, da bi ta zasenčila vse lepe trenutke. Na družbenih omrežjih občasno delijo ganljive utrinke, ki pričajo o ljubezni, bližini in pozornosti, s katerimi ga njegovi najbližji še naprej obdajajo.